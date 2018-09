En el distrito de Comas , un joven fue detenido por constantemente acosar y amenazar de muerte a su exenamorada, de 16 años, quien estuvo viviendo con mucho terror, a tal punto que incluso dejó de ir al colegio.

A través de amenazantes mensajes por WhatsApp , Álex Álvarez Silverio le decía que le cortaría la cara y que la iba a matar. Además, le exigía a su víctima que le mande fotos de sus partes íntimas, según el noticiero de ATV+.

La menor lo denunció y el sujeto de 19 años fue capturado en una tienda en la avenida San Felipe, en Comas, donde había citado a la adolescente.

Horas antes, los policías de la comisaría de Santa Isabel escucharon las amenazas y realizaron el operativo para capturar al acosador.

Los mensajes que el sujeto le enviaba a su exenamorada por WhatsApp eran escalofriantes: “Así que quieres olvidarme y superarme, never baby, vas a conocer el demonio que soy. (…) Mírate al espejo y tómate las fotos que puedas, que ya no lo harás. (…) Toma tu screen para irme a la cárcel cuando te mate y así pueda ser el asesino que tanto quiero ser. (…) Si tengo que irme a la cárcel, lo haré. (…) No sabes todo lo que te espera bebé, mañana te rompo la luna, tu celular, tus lentes y tu cara te la cortaré”.

La madre de la menor se enteró de lo que pasaba cuando recibió un mensaje de Álvarez, por lo que la adolescente le confesó todo.

Debido al temor que sentía, la menor ha dejado de ir al colegio y su madre pide que las autoridades no liberen al sujeto.