Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un sujeto acusado de robar una botica situada en el jirón Puno, en el distrito de Comas, el pasado 22 de marzo.

Según el noticiero 90 Segundos Matinal el delincuente fue identificado como Carlos Enrique Montes León, quien integraría una banda criminal denominada ‘Los robaboticas’, grupo que se encarga de asaltar establecimientos farmacéuticos.

En un video difundido por el citado medio se observa cuando el sujeto ingresa al local y rompe los vidrios del mostrador para apoderarse del dinero de las ganancias del día que se encontraba en la caja registradora. En tanto, la cámara de seguridad registró cuando el encargado del lugar trataba de evitar el robo lanzándole golpes con una silla de plástico, pero fue imposible porque el ladrón logró huir.

Luego de unos días, miembros policiales de la División de Investigación de Robos lo detuvo cuando iba a hurtar un bolso a una persona, en la misma jurisdicción. Se le encontró entre sus pertenencias una réplica de arma de fuego, tres cartuchos de bala y droga.

El matinal indicó que la PNP encontró similitudes físicas entre el sujeto detenido y el delincuente que fue captado en video cuando robaba el dinero en la botica. Además, Carlos Montes presentaba cortes en las manos que habría sido provocados cuando rompió los vidrios del mostrador del local donde venden medicinas.

Al ser llevado a la Dirincri, Montes León reconoció que participó del asalto a la botica. El sujeto reporta antecedentes por delitos contra el patrimonio y un ingreso a un penal.

“He salido de prisión hace cuatro años. He estado trabajando de obrero y lastimosamente mi mujer está embarazada. No tengo recursos necesarios y he tenido que recurrir a mi antigua vida”, señaló.

“No tengo bono, no tengo trabajo. Me han botado de mi trabajo. He robado 50 soles en sencillo, señor”, agregó.

