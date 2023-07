Repugnante. Una panadería de Comas funcionaba con total normalidad en condiciones insalubres: heces de roedores en las paredes, moscas, cucarachas y hasta petróleo cerca de la harina fueron algunos de los hallazgos que la municipalidad encontró cuando fiscalizó el local, el cual fue clausurado de inmediato.

“Hemos encontrado quesos frescos sin bolsa ni registro sanitario, sin fecha de vencimiento, presencia de moscas, cucarachas, heces en las paredes de roedores y algunos sacos de harina no cuentan con parihuela. [...] La clausura es por temas de salud pública”, declaró un representante de la subgerencia de la municipalidad a ATV.

Este hecho se produjo en el marco de un operativo sorpresa a las panaderías de la avenida Túpac Amaru de Comas y zonas aledañas. Al enterarse de lo ocurrido, los vecinos quedaron sorprendidos, ya que la panadería Gonzales era muy popular. “Acá compro mis panes y no sabía, menos mal que no me enfermé”, dijo una de las clientas.

En tanto, el representante de la comuna señaló que dicha medida es temporal hasta que la panadería subsane las observaciones.





