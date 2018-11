Comas: Capturan a hombre que amenazó con matar a sus tres hijos y suicidarse [VIDEO]

Un sujeto desató el terror de toda una familia cuando amenazó a su ex apreja de matar a sus tres hijos (12, 8 y 4 años) y luego acabar con su vida en una vivienda del distrito de Comas.

El sujeto identificado como Pedro Miguel Sánchez Escobar (35) le dio cinco minutos a su ex pareja para que apareciera en su casa, de lo contrario "ocurriría una desgracia", que pesaría en "su conciencia", le advertía.

La mujer identificada como Lesly recibió las llamadas cuando se encontraba al interior de la comisaría asentando la denuncia por maltrato contra Sánchez, por lo que la Policía armó un rápido operativo para lograr su detención.

"Vente ahora mismo vas a encontrar una tragedia acá, Lesly. Vente ahora mismo a la casa si no quieres cargar en tu conciencia lo que va a apsar acá. (...) Te doy cinco minutos ya me volví loco completamente loco solo quiero que me aclares unas cosas porque yo soy el que me voy. Tengo a tus dos hijos acá abajo y a tu papa y a tu mamá", le decía a través del celular.

Sujeto amenaza con matar a hijos de ex pareja en Comas. (PNP)

Tras comprobar la amenaza, una mujer policía se hizo pasar como amiga de Lesly para entrar a la vivienda. Una vez ahí, los otros agentes lograron reducir a Sánchez y en su poder hallaron un raticida y un arma cargada de municiones. Los niños estaban encerrados.