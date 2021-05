Hace un año, cuando el Perú naufragaba en la preocupación sobre cómo afrontar el impacto del COVID-19, emergió la iniciativa privada para proponer alternativas para contrarrestar la pandemia. Nació el Comando Vacuna, nombre que le puso Perú21 al grupo de ejecutivos y profesionales vinculados al sector salud, para ayudar al Gobierno a gestionar la adquisición y aplicación de vacunas contra el temido coronaviurus.

No se pidió nada a cambio. Solo había un objetivo: trabajar para que el país cuente con un portafolio amplio de vacunas priorizando las de mayor calidad. Hoy, al cabo de un año, el Comando Vacuna ha visto cristalizado varios objetivos. Precisamente, uno de ellos es que el Gobierno acaba de anunciar la compra de 12 millones de vacunas de Pfizer adicionales a los 20 millones que ya había suscrito anteriormente, con lo que llega a 32 millones. En total, el Perú ya tiene asegurados 60 millones de vacunas contra el COVID-19 para el presente año.

“Somos un grupo que aspirábamos a representar a la sociedad civil en un tema complejo como el diseño de vacunas, para recomendar a las autoridades, a la ciudadanía y los medios sobre cuáles eran las mejores vacunas e instarlos a que no se quedaran al final de la cola”, recordó en entrevista con Perú21TV el ingeniero Raúl Delgado Sayán.

Delgado Sayán había publicado un artículo en el portal digital Lampadia en el que abordaba la trascendencia de las vacunas y que las mismas estarían listas para fines del año 2020, y se preguntaba cómo andábamos en el Perú. Luego se juntaría con reconocidos profesionales como Carlos Neuhaus, Antonio Pratto y el doctor Luis Suárez para que aportaran su experiencia sobre el tema. En junio de 2020, en una entrevista con Perú21 nacería el Comando Vacuna.

OBSTÁCULOS

El grupo tuvo que superar varios obstáculos. Uno de ellos, los funcionarios ideologizados del Ministerio de Salud que veían con recelo la labor ad honórem del equipo de trabajo.

Jaime Reusche, integrante del equipo que reemplazó al doctor Suárez cuando asumió el Viceministerio de Salud, da fe de ello. “En el gobierno de Vizcarra no nos sentimos escuchados. Con el ministro Zamora apenas tuvimos una reunión por Zoom de no más de 10 minutos y con Pilar Mazzetti no se tuvo mayor contacto”, señaló.

“Ellos querían tener mucho protagonismo por un tema ideológico, no querían saber nada porque éramos del sector privado”, señaló en diálogo con este diario.

Antonio Pratto advirtió que los expertos del Minsa no tenían la capacidad para afrontar la situación. “No sabían qué era una compra a futuro, una compra de riesgo”, indicó.

“El exministro Zamora salía a decir que teníamos intereses con Pfizer. Nosotros tenemos otras actividades, pero hemos dedicado más tiempo a la vacuna que a nuestras propias actividades y todo ad honórem. No les cabía en la cabeza a Mazzetti, Zamora y Vizcarra que hay gente en el país que puede dar sus aportes por amor al Perú, por querer ayudar”, añadió.

LUZ AL FINAL DEL TÚNEL

A fines de noviembre y comienzos de diciembre de 2020 cambió el panorama. El presidente Francisco Sagasti abrió un nuevo escenario. Jaime Reusche lo describe: “El canciller Allan Wagner era más abierto hacia el Comando Vacuna. Le indicamos que se incluya en la primera fase de vacunación a los mayores de 65 años, así como también se incluyeran a los bomberos. Otro tema que sugerimos fue que se utilice como base el padrón del Reniec”.

El ingeniero Delgado Sayán avizora un gran porvenir por la calidad de vacunas que ha comprado Perú. “En Latinoamérica el único país que está adelante es Chile, el problema es que el 70% de las vacunas que ellos tienen es de Sinovac (laboratorio chino), nosotros tenemos las vacunas Prime, poco más de la mitad de las vacunas que tenemos (70 millones) la mayoría son de laboratorio Pfizer”, explicó.

Los miembros del Comando Vacuna destacaron el apoyo de los medios de comunicación y en especial de este diario. “Perú21 fue el que nos dio el nombre de Comando Vacuna y siempre nos apoyó. Nos sentimos muy satisfechos de haber participado en este proceso”, indicó.

“No hay recompensa económica, nuestra mayor recompensa es mirar los rostros de felicidad de los peruanos cuando levantan su brazo para ser vacunados”, dijo, por su parte, Delgado Sayán.

“Seguiremos colaborando y trabajando hasta que el último ciudadano del Perú haya sido hincado con su dosis”, finalizó Antonio Prato. Gracias Comando Vacuna.

Datos

El ingeniero Delgado Sayán señala que si bien antes el Perú estaba en la cola en la compra de vacunas, hoy en día, merced a las gestiones por las autoridades, “ha subido al puesto N° 13 a nivel mundial”.

Jaime Reusche criticó las promesas del expresidente Vizcarra. “Ofrecía tener vacunas y presentó cuadros que decían que en el primer trimestre de 2021 tendríamos 24 mllns. de vacunados”, dijo.

Perú tiene en cartera suscribir contratos con Johnson&Johnson y Gamaleya con Sputnik V.

