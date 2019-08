Charles Hallenbeck, intendente de los bomberos: “El comandante quiere el control” 

Veinticuatro oficiales generales del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú han pedido al ministro del Interior, Carlos Morán, que remueva de su cargo al intendente de ese cuerpo, Charles Hallenbeck. Para esas autoridades, se está administrando de manera ineficiente los S/120 millones de presupuesto anual con los que cuentan.



Sin embargo, Hallenbeck asegura que ya hay más de S/77 millones comprometidos, pero que los procesos son lentos. Además, considera que los cuestionamientos son parte de una estrategia para que la “cúpula” del Cuerpo de Bomberos tome el control. El intendente afirma que el ministro del Interior, Carlos Morán, conoce todo y respalda su trabajo.

¿Por qué se ha ejecutado solo el 27.6% del presupuesto de la Intendencia Nacional de Bomberos?

​

Ahorita estamos en 63.9% de haber firmado contratos, quiere decir que durante el año se van a ir entregando los bienes(...). El comandante general Andrés Ángeles, siendo excontador del Ejército, sabe cómo es la fórmula, solo que él políticamente está luchando para que la comandancia tenga el control de todo y la idea del Estado era que los bomberos se dediquen a apagar incendios, que sean operativos.



¿La Intendencia no coordina con los bomberos para hacer compras?



En este edificio está la Intendencia y la Comandancia General, pero aparte de él (Andrés Ángeles), también están el vicecomandante general y el jefe de operaciones. Entonces, no con uno, sino constantemente y todos los días me estoy juntando con los tres y con la parte de comunicaciones, solo que a veces no va de la forma que están acostumbrados porque el Estado cada vez es más estricto al transparentar los gastos.



Es un proceso lento. Yo quisiera meter rápido una unidad a un taller, pero si no hay un contrato, Contraloría me va a observar y dirá que estoy fraccionando y eso no se puede. Lo hace tedioso porque el bombero, por supuesto, quiere todo para ayer, pero tenemos que seguir la ley (...). La idea no es pelearme con los bomberos, pero explicarles uno por uno es complejo. Y las personas que saben, que son de la cúpula, se hacen los locos porque es una batalla política.

¿Cree que el conflicto con los bomberos está influido por el proceso judicial que atraviesa el comandante?

​

En parte. Recordemos que el proceso no es solo porque contrató con la empresa de su cuñado, sino que sus reparaciones las hacía por menos de 8 UIT y aunque caminaban rápido, ello está penado por el Estado. Él sabía que eso no se podía hacer porque ha sido contador del Ejército. Yo no me quiero ir a la cárcel.



¿Se ha reunido con el ministro del Interior, Carlos Morán, para conversar sobre el tema?



El ministro Morán está enterado y sabe que es un problema bastante complejo. Al mostrarle que el 60% de los contratos se ha ejecutado dijo: “Ok, están avanzando y eso es lo que queremos como Estado”.

TENGA EN CUENTA



- La Intendencia se creó el 8 de diciembre de 2016 por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.



- El 24 de noviembre del año pasado nombraron a Charles Hallenbeck como responsable de la Intendencia, en reemplazo del brigadier mayor Peter Gonzales.



- Hallenbeck nació en Arequipa, es egresado de Frostburg State University de Maryland y es actual militante de Contigo (ex PPK).