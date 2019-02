Colocan tacho de basura en bus para que no tiren desperdicios por la ventana

Con el fin de crear consciencia sobre la importancia de no botar basura en las calles, una empresa de transporte colocó un tacho para que las personas no tiren los desperdicios.

La página de Facebook 'San Juan de Lurigancho te quiero verde' compartió la imagen y se hizo viral en las redes sociales. Los cibernautas aplaudieron este gesto en el bus.

La reciente medida optada por los trabajadores del bus ha llamado la atención de miles de usuarios debido a que diversos programas de instituciones públicas y privadas ya han intentado erradicar esta mala conducta de arrojar basura en las calles.

"El otro día me subí a un carro colectivo y me encantó la iniciativa que tuvieron de poner un tacho de basura, así la gente no tendrá que estar botando su basura por la ventana lo que evita la contaminación", dice la descripción que acompaña la imagen.

