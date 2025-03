Presidente de colegios extorsionados: "Quieren un muerto para tomar la denuncia"

Guido Quintanilla, presidente de la Asociación Nacional de Colegios Privados del Perú (Anacopri), reveló que las amenazas extorsivas contra promotores, directores y dueños de escuelas privadas de la capital no son recibidas en las comisarías, porque los policías les dicen que las evidencias no son contundentes.

"Primero, a nivel nacional son más de 450 colegios extorsionados, de los cuales, una similar cantidad no ha denunciado por miedo a represalias; segundo, otros promotores han ido a denunciar, pero la autoridad policial le dice que no son pruebas suficientes para hacer la denuncia; es decir, quieren un muerto para que recién proceda la denuncia. En todo Lima nos nos reciben las denuncias", se quejó Quintanilla en entrevista con Perú21.

MIRA: Extorsionadores exigen cupos de S/ 40,000 a colegios privados en inicio de año escolar 2025

En las amenazas extorsivas enviadas por WhastApp, los delincuentes exhiben documentación personal de los promotores de los colegios y sus familiares —nombres y direcciones—, como una forma de mostrar que los tienen 'fichados', detalló Quintanilla. Esta situación, genera temor y miedo en las víctimas.

Recalcó, además, que Anacopri, que agrupa a más de 7 mil escuelas privadas a nivel nacional, no fue citada a la mesa de trabajo, realizada el 10 de marzo, con directores de las siete Ugel de Lima, los jefes policiales y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, para abordar la problemática de las extorsiones.

"Nosotros desconocemos total y categóricamente esa reunión. No tengo información de qué acuerdos tomaron en esa reunión. Hemos mandado múltiples cartas a los ministros de Educación, Interior y Justicia, al premier (Gustavo Adrianzén), a la presidenta (Dina Boluarte), pero nunca no nos han tomado en cuenta. Desde el 25 de febrero, que mande la carta a todas estas entidades, no tengo ninguna respuesta a la carta", afirmó.

MIRA: Preocupación nacional: Más de 400 colegios sufren extorsión antes del inicio del año escolar 2025

Debido a la terrible situación que enfrentan, los dueños de los colegios están pensando en cerrar las escuelas, pues además del temor y pánico que sienten, los montos que exigen los extorsionadores son exorbitantes.

"Están pidiendo montos de 200 mil, 300 mil soles, ¿de dónde vamos a sacar esa cantidad? Solo el 7% de colegios privados es de mucho dinero; el resto de colegios, el 93%, corresponde a pequeñas y micro empresas, con 200 alumnos, con pensiones de 150 a 300 soles", finalizó.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.



VIDEO RECOMENDADO