El Colegio de Biólogos del Perú rechazó que un medio de comunicación local difundiera un informe parcial e incompleto de los resultados del ensayo clínico de la vacuna contra el coronavirus (COVID-19) desarrollada por Sinopharm. Además, señalaron que las declaraciones que dio el exjefe del Instituto Nacional de Salud, Ernesto Bustamante, sobre este documento no representan una posición institucional.

Mediante un comunicado, explicaron que la difusión de esta información causó zozobra y preocupación entre la ciudadanía, dado que el proceso de inmunización se viene llevando a cabo en todo el país.

“Las expresiones, comentarios, u opiniones que son vertidas por los profesionales de las ciencias biológicas en relación al programa de vacunación llevada a cabo por el gobierno, como plan de contingencia contra el COVID 19, no representan la posición ni opinión de nuestra orden profesional”, se lee en su pronunciamiento.

“Por tanto, deslindamos las responsabilidades de ley, ante las opiniones dadas y las someteremos, de ser el caso, ante la comisión de ética de nuestra orden profesional para que se tomen las medidas correctivas necesarias”, agrega el escrito.

Cabe indicar que Bustamante, quien postula al Congreso por Fuerza Popular, ha asegurado a El Comercio que no cometió un error al comentar el documento en un medio de comunicación el último viernes y que su interpretación de las cifras fue la correcta.

“Yo no tenía la información de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). El programa me hizo llegar un ejemplar un día antes para analizarlo. Ese informe dice que la eficacia es del 33,3% en una [la cepa de Wuhan] y del 11,5 % en otra [la cepa de Beijing]. Eso dice allí. No es que yo concluya. Yo no he agregado ni quitado ninguna palabra”, refirió.

Sin embargo, el Ministerio de Salud (Minsa) precisó el sábado que la efectividad de dichas dosis es de 79.34%, según los resultados presentados por Beijing Institute of Biological Products en base a los ensayos clínicos de la fase III realizados en los Emiratos Árabes Unidos.

