El aumento del cauce del río Rímac generó que un muro de contención, construido por la Municipalidad de Chosica, se derrumbara y dejara en la incertidumbre a los vecinos de la zona, que hace casi un año vivieron terribles momentos por los desbordes que se registraron en el marco del Fenómeno del Niño Costero.

Este martes, desde tempranas horas de la mañana, se generó un debate sobre si la construcción de la estructura era correcta o no porque, de acuerdo a la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, el muro de contención solo causó que se forme una gran acequia que afectó claramente la vivienda de los vecinos.

En medio de esta discusión, Perú21 conversó con el Decano Nacional del Colegio de Arquitectos del Perú, Arturo Yep para discutir sobre las acciones de prevención, las estructuras que se debieron implementar y los planes de desarrollo urbano que, hasta el momento, no se han implementado a un año de los embates del Niño Costero.

DISCURSO EQUIVOCADO

A casi un año de los desbordes que se registraron en Lima, ¿cuáles son los pasos se debieron implementar, en vista que se está repitiendo los mismo errores del 2017?

-Después de la etapa de emergencia, viene la etapa de rehabilitación y planificación. El gobierno nos ha dado el discurso, equivocado, que después de la etapa de emergencia viene la etapa de reconstrucción y eso no es así, previo a esa etapa se deben hacer expedientes técnicos de rehabilitación, acompañados de planificación.

La casuística es específica para cada lugar, no hay dos o tres lugares iguales, entonces, en algunos lados se debería, a parte de retirar viviendas y aumentar el ancho del cauce en la áreas posibles, levantar los muros de contención para así prever cuando haya un aumento de caudal.

Lo que se ha visto hoy es que el agua está llegando al nivel de los muros de contención, entonces de qué ha servido el riesgo anterior si no es para hacer los estudios correspondientes. Acá lo que se tiene que aumentar es la capacidad de los cursos del agua y eso, lamentablemente no se ha hecho.

Un año y no se implentaron las etapas de forma correcta, ¿a qué se debe?

-Nosotros estamos con este ritmo de lluvias anualmente, solo tenemos un año para actuar, no tenemos 5 años para hacer los proyectos, no. Se debe actuar inmediatamente y parece que el gobierno no tiene los mecanismos para actuar. En estos casos lo que se tiene que hacer es inmediatamente iniciar los procesos de adjucación de acuerdo a los expedientes técnicos pero no ha habido planificación previa.

La descolmatación es necesaria porque se tiene que aumentar la capacidad del cauce y eso solo se hace anchando, elevando el muro y eso también implica descolmatación, porque si el cauce está ocupado con piedras reduce el espacio y por eso debe asegurarse un cauce limpio, libre de interferencias pero esto depende del lugar. No obstante esto se hace con planificación para así identificar los puntos críticos.

Lamentablemente, como Colegio de Arquitectos, estuvimos haciendo un intento de convocar a la universidades para entrar a discutir quebrada por quebrada pero en todos los casos se habla de recursos económicos. Si no hay financiamiento del Estado, nunca habrá nada porque todos están dispuestos: colegios profesionales, universidades, constructoras, empresas, etc. Pero sin el financiamiento no se logra nada y lamentablemente, la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, no tiene los recursos financieros para poder discutir y analizar y para hacer estudios rápidos porque no nos podemos pasar un año estudiando.

En el año que pasó fácilmente se pudo realizar estos estudios

-Por supuesto que sí, desde un comienzo nosotros le dijimos a la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios que lo que hay que hacer son planes maestros de reconstrucción, se lo hemos dicho insistentemente y nunca entendieron. Se lo dijimos en su momento a Pablo de la Flor y también a la viceministra de Vivienda y Construcción y nunca entendieron. Ahora también se lo hemos dicho al actual viceministro y la respuesta que nos han dado es que sí van a elaborar lo que ellos denominan Planes de Intervención Urbanas, queremos ver qué implica eso.

En la ley de la Reconstrucción con Cambios, hay un artículo que especifica que todas las obras que se programen deben tener un enfoque de desarrollo urbanos sostenible, ahí hay una pauta pero no se ha presupuestado.

En el caso del muro de Chosica, ¿era la estructura correcta?

-No puedo precisarlo porque no conozco a detalle, pero si una obra no se ha estudiado se convierte en un problema en lugar de una solución. Las intervenciones son dos: o solucionas el problema o lo incrementas.

Hay una experiencia en el norte, en el anterior Fenómeno del Niño que para solucionar un problema de embalse de agua y que no inunde se colocó un muro de contención con sacos pero se acumuló tanto el agua que generó una nueva energía y ese muro, obviamente improvisado, no tenía capacidad de poder retener el incremento de la presión, se liberó la energía y provocó una mayor inundación.

La respuesta humana es colocar sacos, pero cuando esto supera la resistencia se genera como un oleaje y genera más daños porque viene con una presión mayor.

¿Cuál era la estructura correcta?

-Las vías canal son una buena opción, no tiene un diseño de muro de contención y por ello sus paredes son inclinadas y esto hace que en la medida que aumenta el volumen, el nivel de agua tiene más cauce. En lugar de canalizar el agua con muros verticales se puede hacer con muros inclinados y eso tiene varias ventajas.

En época seca se pueden convertir en vías de circulación que se pueden integrar a la ciudad y en la época de lluvias se convierte en un río, esa es un buena experiencia que se ha hecho en otros lugares, ¿por qué no repetirlas? Sé que esto implica necesariamente la reubicación de viviendas pero es lo correcto porque estas viviendas están en zona de riesgo.

URGE LA REUBICACiÓN

En caso de Chosica, que cada año se ve lo mismo, ¿cuál es la solución definitiva?

-La reubicación es vital porque están en zonas de riesgo. La ley obliga que todas las viviendas construidas deben reubicarse, no se ha hecho porque las personas creen que el próximo año las lluvias no serán iguales pero no es cierto.

Lo ideal sería que estas zonas de riesgos sean zonas arboladas o de áreas verdes simplemente se tendría un mayor volumen de agua que transcurriría. La pregunta es; ¿acaso estos huaicos o inundaciones son producto de los últimos cinco años?

En el pasado estas quebradas nunca han sido preocupación nacional. El problema es que las personas se han asentado en las laderas irresponsablemente sin planificación urbana.