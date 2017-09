Colegio de Arquitectos: Municipalidades no cumplen con fiscalizar la construcción de edificios Arturo Yep Abanto, decano del Colegio de Arquitectos del Perú, señaló que el 70% de las edificaciones del país no han seguido el procedimiento regular ni cumplen la norma técnica, por lo que no se sabe qué tan vulnerables podrían ser ante un terremoto.

Inicialmente, la estructura contaba con autorización para tres pisos, en 1992. (Mario Zapata) El edificio de 1.2 m de ancho y siete pisos, ubicado en la Av. Abancay, en Lima, es considerado un monumento a la inseguridad. (Mario Zapata) Mario Zapata