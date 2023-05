El Poder Ejecutivo la tiene clara. Si el Congreso de la República aprueba la iniciativa legislativa presentada por la bancada de Perú Libre (PL) que busca formalizar a los ilegales taxis colectivos en Lima Metropolitana y en el Callao, el Gobierno procederá a observarla.

“Si llega esta norma a ser aprobada en el Congreso, y tenemos nosotros que dar opinión, la observaremos porque hemos puesto nuestra posición muy clara: no vamos a aceptar autos colectivos de esta manera”, enfatizó la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte.

Señaló que lo que el público necesita es contar con más “rutas de corredores”, más “metros funcionando” y otros modos de transporte, “como los teleféricos”. Además, planteó la necesidad de ejecutar un ordenamiento de las ciclovías, para que estas sean más seguras y no solo un “trazo” sobre una pista.

Sobre los taxis colectivos, indicó que se trata de un transporte que no es formal y que no es seguro. “Si existe es, precisamente, porque no se ha desarrollado el transporte masivo, no en este mes ni en estos cinco meses ni en este medio año de gestión, sino desde hace mucho tiempo y desde que se creó la ATU (Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao)”, refirió.

Sobre la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional ante una aprobación del dispositivo por insistencia, sostuvo que el tema se analizará en su momento. “Nuestra posición es clara. Nosotros no abogamos por ese tipo de normas”, recalcó.

SABÍA QUE:

El proyecto de ley N.° 04909, presentado el 5 de mayo, ya está en la Comisión de Transportes del Congreso.

El autor de la iniciativa es Segundo Montalvo (PL).