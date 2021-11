La vocera del colectivo Volvamos a clases, Milagros Sáenz, señaló que la marcha convocada para este domingo 21 de noviembre desde las 10:30 a.m. en Lima, Trujillo y Cusco tiene por objetivo exigir al gobierno un plan concreto de retorno a clases presenciales para marzo de 2022, de acuerdo a lo anunciado por el presidente Pedro Castillo y el Ministerio de Educación. ¿Cómo va a ser este retorno, no lo sabemos?”, se preguntó.

Según indicó Sáenz en RPP, “hasta ahora solo vemos buenas intenciones y anuncios vacíos” de parte del gobierno. Al respecto, señaló que todavía esta pendiente que el Ministerio de Salud actualice los respectivos protocolos de bioseguridad y que se explique cuál será el plan de transporte para el traslado de los estudiantes.

“Queremos que el gobierno le tome la importancia debida al tema, por eso estamos saliendo a las calles, no hay nada concreto aún, hace más de dos semanas salió el presidente a anunciar (el retorno a clases)”, manifestó.

“Sentimos que nos llenan de anuncios buenos y bonitos, pero sentimos que no hay un plan concreto”, insistió debido a que los colegios necesitan prepararse con anticipación.

También expresó su preocupación de que algunos directores regionales de educación tomen decisiones arbitrarias y demoren este retorno a las aulas.

“Si no no se empieza a trabajar desde ahora, no se va a lograr iniciar las clases en marzo 2022″, anotó.

Sáenz informó que la preconcentración de la marcha será en la Avenida La Peruanidad y desde allí partirán hacia la Plaza San Martín. Indicó que la marcha también ha sido convocada en Trujillo, Cusco- Urubamba y Cusco ciudad.

El último 11 de noviembre el Ministerio de Educación señaló en un comunicado “su decisión indeclinable de retornar a las clases presenciales en marzo de 2022, para lo cual venimos trabajando incansablemente”.

Además indicó que se viene “afinando” el protocolo sanitario y “rehabilitando la infraestructura de las instituciones educativas”.

