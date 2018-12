El Ministerio del Ambiente y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) lanzaron la campaña “Cohetes ecológicos”, que busca reducir el uso de fuegos pirotécnicos por las fiestas de Fin de Año.

La iniciativa también busca evitar la contaminación sonora y del aire, a la vez que se contribuye con el cuidado de la salud de las personas, los animales y el medio ambiente.

La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, sostuvo que se requiere un cambio de cultura para eliminar el hábito de quemar cohetes que afecta a niños y mascotas.

“Los cohetes ecológicos contienen semillas en lugar de pólvora. Son como un cohetecillo normal, pero dentro no tienen pólvora, no generan luces, no revientan; lo que van a generar es vida, estamos cambiando la actividad que reúne a gente para quemar cosas por una actividad para sembrar vida. Ese es el cambio de cultura que queremos tener de la gente”, agregó.

La actividad de realizó en la División Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) ubicado en Ate en donde también se procedió con la destrucción de dos toneladas de pirotécnicos ilegales en el marco de la campaña “Detecta el peligro 2018”.

El material fue destruido por personal de la Sucamec y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Según el Ministerio del Ambiente, el máximo de concentraciones de material particulado o contaminación por partículas (PM2,5) en el Año Nuevo 2018 fue 18 veces mayor al promedio anual de 2017, siendo los distritos más afectados Ate-Vitarte, San Juan de Lurigancho, Santa Anita y Puente Piedra, entre otros.

