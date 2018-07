El hermano mayor de los autores de la deflagración en la clínica Ricardo Palma , Percy Benítez , salió al frente y rechazó el acto cometido por sus parientes Claudia Rocío Benites Aguirre y Lenin Alexander Benites Aguirre . Pero, también, expresó su incomodidad por la presunta negligencia que habría cometido el centro médico con su madre Victoria Aguirre Oviedo, hace cinco años.



“No estoy de acuerdo que mis hermanos hayan tomado justicia con sus propias manos, pero tampoco la justicia debe ser corrupta”, precisó Percy Benítez .



Percy Benítez explicó que en agosto del 2014, Indecopi le colocó a la clínica Ricardo Palma una multa de 90 UIT por la negligencia cometida contra su madre.



“No justifico el acto que ellos han hecho. La clínica Ricardo Palma nos arrebató a nuestra madre y lo digo porque instituciones estatales como SuSalud e Indecopi les coloca a ustedes 90 UIT”, señaló Percy Benítez .

EL CASO Y LAS MULTAS

El hermano mayor dio detalles que la multa de 25 UIT fue por una información no adecuada en los estudios que se le realizó a su madre al determinar su enfermedad, 30 UIT porque no le dieron el tratamiento de hipertensión endocraneana y 35 UIT porque no estuvo el anestesiólogo cuando la paciente salió de cuidados intensivos.



Asimismo, expresó su indignación con la justicia, debido a que ante las pruebas de la presunta negligencia, el caso fue prescrito por la fiscal Elizabeth Figueroa Cortez , quien tuvo los documentos aproximadamente casi cinco años.



El hermano de los autores de este crimen indicó que la fiscal había recibido la orden de la fiscalía superior en que los documentos sean elevados al 2do juzgado, pero al tenerlo tanto tiempo en sus manos, el delito penal prescribió.



“La clínica acudió al Poder Judicial y estos documentos (SuSalud e Indecopi) se presentaron a través de la 41 fiscalía provincial de Lima que debieron elevarse al 2do juzgado para que estos señores sean juzgados penalmente, pero la fiscal Elizabeth Figueroa Cortez lo llevó a destiempo y prescribió en lo penal el delito”, indicó.



TEME POR LA VIDA DE SUS HERMANOS



Por último, Percy Benítez indicó que sus hermanos se encuentran en cuidados intensivos de la clínica Ricardo Palma , lugar en donde la salud de su madre se deterioró hace cinco años.



“Ellos están en USI, ahí mi madre se deterioró neurológicamente, donde no estuvo el anestesiólogo, lugar donde solo la recibió la enferma. Ahí mi madre seis veces se contaminó con infecciones intrahospitalarias”, finalizó.