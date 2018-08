No quiso callar más. Gabrielle Morazzanii es la protagonista de una nueva denuncia que remece las redes sociales. De acuerdo con su testimonio, el ginecólogo identificado como Edwin Llajaruna Zumaeta abusó sexualmente de ella en las instalaciones de la Clínica Internacional.



A través de una extensa publicación en Facebook realizada el 7 de agosto, la joven de 23 años narró que los hechos ocurrieron el día 7 de julio, cuando acudió a una cita con el mencionado doctor, quien es también jefe de Obstetricia del Hospital Dos de mayo.

"Es difícil, ¿saben? Que además de todos los recuerdos horribles que tengo de ese visita médica, los cuales revivo una y otra vez siempre, tenga que repasar la historia, con lujo de detalles, tantas veces para poder hacer justicia", escribió.

(Facebook Gabrielle Morazzani) (Facebook Gabrielle Morazzani)

"Han habido personas hermosas que han sido mi soporte, como también hay otras que responden "¿Por qué no gritaste?" "¿Pero no hiciste nada?" "Ya han pasado dos semanas, seguro estás bien" "Alégrate, a otras mujeres les pasa peor". Y no los juzgo, ¿saben? Nadie sabe cómo reaccionar, mucho menos yo", se lee.

En su reflexión, Gabrielle Morazzanii, además de conmovida, se muestra preocupada por todas las víctimas de violencia sexual que no reciben la ayuda necesaria y no cuentan con los medios para poder denunciar a las autoridades.

"Mi caso ocurrió en un entorno médico, no tengo lesiones físicas, mi única prueba es una hoja que el doctor me dio con su número de celular personal, para que lo llame cada vez que quiera, y lo que el informe psicológico pueda decir de mí y este trauma horrible. Y es terrible que, para colmo, la historia pueda repetirse, pues, si deseas sacar una cita en el portal online de la clínica, ahí sigue la foto de ese doctor, totalmente disponible", denunció.

A través de una extensa publicación en Facebook, la joven de 23 años narró que los hechos A través de una extensa publicación en Facebook, la joven de 23 años narró que los hechos

Perú21 intentó comunicarse con el doctor Edwin Llajaruna Zumaeta, pero no respondió nuestras llamadas.