Clausuran 224 locales de Mesa Redonda tras incendio en Viernes Santo

Ya han sido revisados más de 700 locales de Mesa Redonda desde que, el pasado fin de semana, se iniciaran los trabajos de fiscalización en la zona, a raíz del voraz incendio que se desató el Viernes Santo en un almacén de la cuadra 7 del jirón Cusco, el mismo que afectó a casi toda una manzana.

Y uno de los principales problemas detectados por el personal de la Municipalidad de Lima ha sido la presencia de depósitos clandestinos, los que habían sido acondicionados dentro de viviendas.

Zuleyka Prado, gerenta de Fiscalización y Control de la comuna capitalina, explicó a Perú21 que ellos no pueden ingresar a estas casas sin permiso previo. Por eso, se requirió la presencia de los propietarios para que autoricen la intervención. Esto ha generado algunos retrasos.

Pese a esta situación, entre el viernes y sábado se ha logrado clausurar 25 almacenes informales, además de otros 199 establecimientos. En total, 224 locales en estos dos días, entre los que figura la conocida galería Mina de Oro, ubicada en el jirón Mesa Redonda.

La mayoría de estos inmuebles no cumplía con las mínimas normas de seguridad ni contaba con licencia de acuerdo al giro del negocio.

Prado recordó que la fiscalización se realiza por manzanas. “Una vez que terminamos con la manzana, abrimos las rejas para que los comerciantes puedan volver. Solo los que tengan su documentación en orden podrán reanudar sus actividades”, indicó a Perú21.

Sostuvo, además, que la sobrecarga de puestos en las galerías podría retrasar el cronograma de inspección. “Debemos entrar a la zona 3 el sábado 4 de mayo, pero no queremos adelantarnos. En el sector 2 hay galerías que tienen de 100 a 200 stands”, dijo.

Agregó que trabajarán durante el feriado 1 de mayo, a fin de agilizar las inspecciones.

COMERCIANTES PROTESTAN

Ante esta situación, los comerciantes de Mesa Redonda marcharon a la Municipalidad de Lima durante los dos primeros días de fiscalización.

Pese a que fueron atendidos por la gerenta de Desarrollo Urbano, Gloria Corvacho, el vocero del gremio, Pablo Piñas, indicó que hoy llevarán a cabo una medida de fuerza ante el cierre de manzanas impuesto por la comuna para la fiscalización.

“La gerencia que nos recibió ayer (sábado) no podía decidir sobre este tema y no hubo un consenso. Hemos agotado todas las vías de comunicación con la Municipalidad de Lima, pero no nos dan razón, así que tomaremos medidas drásticas”, enfatizó.

Asimismo, descartó que los vendedores se opongan a la fiscalización de sus locales. “Queremos la fiscalización, eso está bien, pero debería ser cuadra por cuadra, no por manzanas”, precisó Piñas.