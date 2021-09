Ante la polémica desatada por el piloto del inicio de clases semipresenciales en Lima Metropolitana, la institución educativa privada Cambridge College Lima, uno de los 16 colegios seleccionados, se pronunció a través de sus redes sociales afirmando que garantiza un retorno seguro, esto ante el peligro de una potencial tercera ola de coronavirus.

“Cambridge College Lima es uno de los colegios seleccionados por la UGEL 07 para su plan piloto de retorno a la semipresencialidad. Por ello trabajamos con todos los organismos encargados para garantizar un retorno seguro, flexible y voluntario. ¡Les mantendremos informados!”, precisa el mensaje.

Dicha institución está dirigida a escolares de inicial. “Nuestro colegio está preparado para ofrecerle la mejor educación a tus hijos, en un campus de clase mundial, bajo la filosofía educativa de la Red Internacional de Colegios Inspired”, es otro de sus mensajes.

De total de los 16 colegios que retomarán las clases semipresenciales desde que empezó la pandemia por el COVID-19, solo la institución educativa N° 42 Elizabeth Espejo de Marroquín es pública. En este centro de estudios participarán 558 alumnos.

El retorno a clases es posible gracias a la Resolución Ministerial 121 del Minedu, la cual establece los criterios técnicos para el reinicio de clases en pandemia. En esta primera etapa involucra a un total de 13, 371 estudiantes entre inicial, primaria y secundaria. Los colegios, en su gran mayoría están ubicados en Miraflores y Santiago de Surco.

Padres de familia divididos

Los padres de familia se encuentran divididos con el tema de las clases presenciales. Mientras el colectivo Volvamos a Clases Perú pidió al gobierno el retorno a las aulas bajo la razón de que más del 30 % de niños y adolescentes en el país vienen sufriendo de problemas cognitivos y de salud mental, de acuerdo con un estudio realizado por el MINSA y UNICEF y que se haga en forma progresiva, otro grupo de padres del colectivo Coalición por la Educación, no está de acuerdo y aseguran que no hay garantías para regresar a clases presenciales ante la posible tercera ola de contagios del COVID-19.

El colectivo Volvamos a Clases Perú realizó el pasado 21 de agosto un plantón frente al Ministerio de Educación para pedir el retorno a clases.

En tanto, el colectivo Coalición por la Educación (COPE), que agrupa asociaciones de padres de familia como ANAPEF, Colectivo Down, Coordinadora Nacional de APAFAS Perú, UNAPAFA, APFSIL, Mesa de Discapacidad de Coordinadora de Derechos Humanos, ACOPRIL, Federación Pediátrica de Enfermedades Crónicas y/o Genéticas del Perú, CONACOPRI, están en contra del retorno a las aulas. Ellos afirman que es un atentado a la salud pública.

“Nuestra posición es que todavía no estamos listos para un retorno semipresencial porque no está asegurada la salud y eso es una exposición clara. Es un atentado hacia la salud pública, en el sentido de que primero estamos ante una tercera ola, segundo todavía no se ha ido la pandemia, tercero tenemos la variante delta, que hace unos días el ministro Cevallos ha dicho que está en aumento. Tenemos también la variante Mu que está en aumento y en observación”, sostuvo Agnieszka Céspedes, representante del referido colectivo.

El colectivo Coalición por la Educación ha convocado a un plantón en contra del retorno a clases semipresenciales para este viernes 10 de setiembre, a las 9:00 a.m. frente al Ministerio de Educación.

