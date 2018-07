Durante la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias , la Policía Nacional (PNP) capturó a cinco personas, quienes fueron acusados de realizar tocamientos indebidos. Estos sujetos se ponían detrás de sus víctimas, quienes muy distraídas no se percataban del hecho.



Como se ve en el video estos sujetos se ponían detrás de algunas féminas, quienes se encontraban distraídas por el desfile. Estos hombres aprovechaban la situación y empezaban a tocarlas.



Tras ser capturados, uno de ellos justificó su acto indicando que no tenía pareja y eso lo llevaba a hacer tocamientos a otras mujeres. “Yo me puse detrás de ella, estaba tocándola porque yo no tengo señora”, señaló.



Otro sujeto fue detenido mientras tocaba a una menor de edad, quien llorando le contó a su madre e inmediatamente denunciaron el hecho. Este hombre usaba su casaca para lograr acercarse a la niña, pero tras ser capturado, negó los hechos.



“He estado detrás de la menor, y la gente me empujaba y yo acomodé mi casaca, quizás en ese momento habré tocado sin querer”, indicó el hombre.



Estos cinco sujetos fueron llevados a una comisaría cercana para seguir con las investigaciones del caso.