Cientos de venezolanos continúan pidiendo condición de refugio al Perú

Si bien desde febrero de 2017, 21 mil venezolanos ya han accedido al Permiso Temporal de Permanencia (PTP), 5 mil están en trámite, y ya más de 5 mil cuentan con residencia, existen otros cientos de ciudadanos de ese país que claman por la condición de refugio, lo que les podría permitir trabajar y estudiar en el Perú.

A diario, decenas de ellos llegan a la Oficina de la Comisión de Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la cuadra 38 de la avenida Paseo de la República, en San Isidro, para solicitar dicha autorización.

En una de las largas filas nos encontramos con Rómulo Ordóñez, quien, tras esperar tres horas, tuvo la suerte de que le aceptaran a trámite dicho documento. “He madrugado para pedir el refugio. Ya me atendieron. Me han dado un carné de solicitante de refugio, que me permitirá trabajar formalmente durante 60 días. Espero que mi trámite prospere”, manifestó.

Su historia es similar a la de muchos de sus compatriotas que huyeron de su país. Él se vio obligado a vender su motocicleta, sus electrodomésticos y hasta su ropa para, con ese dinero, comprar un boleto de bus que lo traería al Perú.

Creía que, al igual que miles de sus connacionales, iba a poder acceder al PTP. No obstante, él llegó a nuestro país en diciembre último y se dio con la sorpresa de que solo podían solicitar el citado permiso los venezolanos que ingresaron hasta el 31 de julio. Estos últimos pueden realizar dicho trámite hasta el 23 de enero.

SE VENCIÓ EL PLAZO

Cabe precisar que la llegada de los venezolanos a nuestro país comenzó a aumentar luego de que el 3 de enero de 2017, a través de un decreto supremo, se anunciara la implementación del PTP.

Así, todos los extranjeros de ese país que habían ingresado al Perú hasta el 2 de febrero pasado podían acceder a dicho permiso temporal.

Sin embargo, ante la llegada de más ciudadanos venezolanos, el presidente Pedro Pablo Kuczynski decidió extender dicho permiso. De esta manera, todos los que habían ingresado hasta el 31 de julio también podían tramitar la autorización.

Este documento les permite trabajar, estudiar e, incluso, poder contar con el Seguro Integral de Salud (SIS), entre otros beneficios.

A la fecha son más de 26 mil venezolanos que ya cuentan con el PTP, el 12% son menores de edad. Estos últimos han podido retomar sus estudios escolares y mejorar sus condiciones de vida en nuestro país.

Según Migraciones, otro país que ha acogido a estos ciudadanos es Colombia, adonde ya han arribado 470 mil venezolanos. Las autoridades colombianas han entregado más de 67 mil Permisos Especiales de Permanencia. En tanto, a Chile ingresaron hasta julio unos 65 mil ciudadanos venezolanos.

DATOS:

* En diciembre último, la ONG Unión Venezolana en el Perú intentó traer a 130 niños de ese país para que se reencontraran con sus padres en Navidad. Sin embargo, personal de Migraciones de ese país lo impidió.

* Según las autoridades venezolanas, se trataba de un secuestro de menores.

* Así, muchos padres vieron truncados sus sueños de volver a tener en sus brazos a sus pequeños. Las escenas fueron desgarradoras en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.