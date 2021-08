Cientos de vehículos permanecen varados por intensa nevada en la carretera Arequipa-Puno

Cientos de vehículos permanecen varados en la carretera Arequipa-Puno debido a una intensa nevada que se produjo en la zona en las últimas horas. Los camiones y unidades de carga pesada llevan varados en la vía desde la noche de ayer.

Las imágenes difundidas por RPP mostraron que la tormenta de nieve fue muy fuerte y no permitían que que las unidades pueda moverse. Los choferes de los vehículos aseveraron que deben esperar a que el sol salga para poder volver a circular y que llevan esperando en el lugar a la intemperie por varias horas.

Además, señalaron que los accidentes son constantes en la carretera, que permite el paso de Arequipa a Cusco y Puno, pues la vía se encuentra cristalizada y es resbaladiza. Explicaron que tampoco hay presencia policial suficiente.

“Desde las 11 de la noche estamos varados aquí. Si no sale el sol, no se puede circular, no hay otra manera, tenemos que esperar a que eso ocurra, si tarda en salir entonces no se puede. Siempre se tiene que salir con calma, porque hay accidentes constantes y no hay presencia policial que pueda ayudar, los choferes estamos solos”, aseveró.

VIDEO RECOMENDADO

Un año después de las explosiones en el puerto de Beirut en Líbano, así se encuentra la ciudad que hasta ahora no se recupera del estallido que arrasó edificios cercanos y causó grandes daños a la propiedad.