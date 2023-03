Un nuevo huaico sorprendió a los residentes de Punta Negra luego de que se activara la quebrada Cruz de Hueso. Esto afectó principalmente a las viviendas de Santa Rosa Alta. El deslizamiento sucedió a horas de la noche y se originó debido a las fuertes precipitaciones ocurridas en las últimas horas por el ciclón Yaku .

El huaico cayó en el kilómetro 50 de la antigua Panamericana Sur. Frente a ello, los pobladores en conjunto con el municipio hicieron un cauce para contener el huaico.

Sin embargo, el agua y lodo ingresaron a varias viviendas, las cuales se vieron seriamente afectadas. Durante toda la madrugada, los vecinos sacaron el agua con baldes.

Sumado a ello, las calles quedaron completamente inundadas haciendo imposible el tránsito de vehículos y peatones.

En declaraciones, los vecinos aseguraron que ya habían tenido capacitaciones para poder estar preparados ante este escenario.

“La verdad es que ese problema lo tenemos hace más de ocho años. Nos ha sorprendido a todos los vecinos a eso de la 1:30 de la mañana y la verdad es que esto llegaba hasta las rodillas y me imagino cómo estarán las otras personas. El huaico no iba a pasar por acá, pero no nos alertaron”, comentó una vecina.





VIDEO RECOMENDADO

Informa Sandro Chambergo