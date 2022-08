Un empresario de construcción en Piura denuncia que ciberdelincuentes le robaron más de S/330 mil de su cuenta bancaria. El dinero estaba destinado para el pago de proveedores, personal e incluso su propio sueldo. Según Latina, los hampones solo le dejaron S/3.000.

“El día lunes nos ingresó dinero de los diversos servicios que nosotros préstamos a entidades tanto públicas como privadas. El día martes, cuando ingreso a la cuenta para ver los fondos y poder realizar el pago a todos nuestros trabajadores y proveedores con los que tenemos deudas, me doy con la sorpresa que solo quedaban S/3.000. Cuando yo ingreso a ver los movimientos de las cuentas resulta que se habían realizado dos transferencias las cuales suman más de S/335 mil”, detalló.

Tras percatarse del robo, se dirigió a la comisaría a asentar la denuncia correspondiente. Asimismo, indicó que cuando fue a reportar lo sucedido al banco Continental no recibió la respuesta que esperaba.

Piura: ciberdelincuentes roban más de 330 mil soles a empresario

“A los funcionarios del banco los acuso directamente por la ineptitud con la que se me trató. Se trató de minimizar (el robo) y yo la verdad que me siento ofendido porque cuando nos atendió el gerente del banco nos dijo que S/300 mil para el banco no era nada de dinero”, señaló.

“Me llama la atención pues los filtros del banco se han visto vulnerados, se han creado un usuario adicional al mío para poder tener acceso a las cuentas, pero lo que yo no me explico es cómo se ha creado este usuario sin mi autorización. Ahora acusamos directamente al banco Continental, que hasta estos momentos no nos da solución. Llevamos una semana perdiendo varios días de trabajo por estar viniendo al banco”, añadió.

El agraviado precisó que actualmente le debe más de un mes de trabajo a sus trabajadores. “Yo no sé qué hacer de momento pues no tenemos los recursos necesarios para realizar el pago. Además de esto nosotros tenemos préstamos con los bancos”.

En otro momento, reveló que el dinero fue transferido a dos cuentas bancarias en la ciudad de Lima. “Una de ellas pertenece a la cuenta de Patricia del Pilar Briceño Aguilar y el segundo pertenece a Roberto Alexander Sinchi. Cuando doy parte al banco Continental para que se realicen los bloqueos necesarios, la ineptitud hizo que se pueda retirar este dinero. Aparentemente las transferencias se realizan desde la misma entidad, de la misma agencia del banco en la ciudad de Piura”.

