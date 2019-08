Profesor participó de reconstrucción del caso sobre presunto ritual satánico en colegio de Chosica 

El profesor Arístides Varas Paredes llegó hasta el colegio San Isidro de Chosica para participar de la reconstrucción del caso sobre el presunto ritual satánico ocurrido el pasado 2 de marzo. De acuerdo a América Noticias, el docente sufrió una descompensación durante la diligencia.

Aquel día, Arístides Varas, de 73 años, fue invitado por el director del plantel y amigo de años, Augusto Ramírez Gudiel (76), para que participe en un ritual de limpieza. Sin embargo, según su testimonio, fue agredido en la cabeza con una pata de cabra, lo amarraron de pies y manos con cinta de embalaje, y luego tuvo que fingir un desmayo para que dejen de agredirlo.

En cuanto pudo, se soltó y escapó por los techos del colegio. Los vecinos al verlo ensangrentado dieron alerta a las autoridades para ser trasladado de inmediato al hospital de Vitarte.

Carlos Quiroz, abogado del denunciante, informó que el profesor relató cómo ocurrieron los hechos, pero luego empezó a sentirse mal por lo que se optó por retirarlo de lugar. En toda la diligencia, Varas Paredes estuvo acompañado por su hija.

Vale precisar, que el pasado 5 de marzo, la jueza María Morocho le dio nueve meses de prisión preventiva contra Augusto Ramírez Gudiel, director del colegio ubicado en Chosica. La medida también alcanzó a José Luis Sono Saavedra y Kevin Daniel Sono Rojas, los supuestos brujos.

Según el matinal, la prisión preventiva contra el director del colegio fue revocada y salió en libertad. La defensa de Ramírez Gudiel señala que las lesiones causadas al profesor Arístides Varas son “leves”, por lo que no califica como un delito de tentativa de homicidio simple.

En tanto, José Luis Sono Saavedra continúa detenido y no participó de la reconstrucción del presunto ritual satánico, pero el chamán Kevin Daniel Sono Rojas se encuentra prófugo. Sin embargo, la hermana de este último sostuvo que no está fugitivo de la justicia.

“Él no se ha corrido de la justicia sino que todo en su momento. Él también está con su abogado. Los especialistas dicen que ellos [los acusados] no debían esta en la preventiva porque no se lo merecían”, señaló Luz Silva.