Profesor acusa a director de colegio de Chosica de tortura y querer sacrificarlo [VIDEO]

Arístides Varas, profesor del colegio San Isidro de Chosica , fue encontrado en el techo de la institución educativa para la que trabajaba con signos de haber sido torturado.

De acuerdo al testimonio de los vecinos a América Noticias, el hombre fue hallado con diversos cortes y completamente ensangrentado en la azotea de la escuela.

Varas, quien intentaba escapar del inmueble, acusó a Augusto Ramírez Gudiel, director del colegio, de ser el responsable de secuestrarlo y torturarlo para un "ritual satánico".

Según el docente agraviado, Ramírez Gudiel intentó sacrificarlo como parte de una ceremonia macabra y si no hubiera sido por la intervención de los residentes de la zona, posiblemente ya estaría muerto.

"Me han secuestrado, me han maltratado, han hecho conmigo lo que han querido. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de escaparme, logré escaparme y la gente, los vecinos me han ayudado a salir", señaló.

El profesor agredido fue trasladado de emergencia al Hospital José Agurto Tello, donde viene recibiendo la atención médica correspondiente para su recuperación.

Uno de los vecinos denunció que el colegio llama mucho la atención por la presencia de restos de animales, santería, estatuas satánicas, entre otros objetos extraños.

Augusto Ramírez Gudiel, manchado de sangre y con un cuchillo en la mano, fue intervenido por las autoridades y enviado a la comisaría del sector.

La hija de Arístides Varas contó que su padre fue llevado con engaños al colegio, donde el director con otras tres personas lo encerraron en el interior del centro educativo para luego maniatarlo.

"Quiero hacer pública la voz de mi papá, quien está dispuesto a hacer esta denuncia contra Augusto Ramírez Gudiel, dueño del colegio San Isidro, por intento de homicidio y secuestro. De haberlo hecho llegar a su casa con engaños, solamente con el fin de ofrecerlo como una ofrenda para un ritual satánico", manifestó.

Asimismo, la hija del profesor denunció que querían enterrar vivo a su padre como parte del sacrificio.

Nancy Varas, a su vez, reveló que se ha reportado la desaparición del portero del Colegio San Isidro de Manchay, uno de los otros ocho colegios de Augusto Ramírez Gudiel.

