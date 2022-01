Una anciana de 65 años fue sometida a una cirugía en la cabeza luego de ser atacada por un perro pitbull cuando vendía dulces en la zona de Morón en Chaclacayo, Chosica.

De acuerdo a América Noticias, fueron los vecinos quienes dieron aviso a las autoridades del ataque luego de encontrar a Serafina Chavez Vega tendida en la vía pública y ensangrentada. Producto de las heridas, ella no podía moverse.

Según el matinal, la víctima fue trasladada al hospital José Agurto Tello en Chosica. “Le han hecho una cirugía en la cabeza y le han quitado un pedazo de la pantorrilla para ponerle en la cabeza”, comentó su hijo, Hernán Zárate, quien aseguró que denunciará el ataque.

“Si yo sé que es un animal peligroso debo tenerlo con bozal. Esto es una irresponsabilidad de los propietarios el cual se va a denunciar”, precisó.

Por su parte, el propietario del perro lamentó el resultado del salvaje ataque. “Yo lamento que esto haya pasado. No es algo premeditado. Es un animal, no es el primer caso, muchos casos se han dado. Nosotros no podemos sacrificar este animal, sabe los derechos de los animales”, señaló.

Además, dijo que el can que atacó a la víctima fue recogido hace dos años y es la primera vez que una situación así ocurre. “Primera vez. La perrita rescatada tiene dos crías, pero la mamá es la más brava”, añadió.

Sin embargo, vecinos señalaron que no es el primer ataque de pitbulls en la zona. En tanto, la anciana, que vive en Villa El Salvador, pero se ganaba la vida vendiendo caramelos en Chosica, se encuentra estable. Se está evaluando llevarla a un hospital de Lima debido a su condición.

