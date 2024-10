¡Desgracia en Chorrillos! Sujeto es asesinado de varios balazos en la cabeza por sicarios

Con o sin estado de emergencia, la historia siempre es la misma y la delincuencia campea: un sujeto fue asesinado de varios balazos en la cabeza esta madrugada en Chorrillos.

El ciudadano venezolano murió de inmediato tras recibir diversos impactos de bala en su cráneo. Su cuerpo quedó tendido sobre el suelo hasta que llegaron los peritos de la Policía.

Precisamente, por la ferocidad del ataque, los agentes del orden no descartan que este asesinato haya sido cometido por sicarios y que el motivo sea un lamentable ajuste de cuentas.

Todo este horrendo crimen cometido contra el joven de -apenas- 25 años ocurrió en la avenida Cordillera Blanca, en el asentamiento humano Las Delicias, en el distrito de Chorrillos.

Vale resaltar que, según varios testigos, la víctima llegó al lugar en un vehículo, fue interceptado por dos sujetos que, sin decirle ni una sola palabra, abrieron fuego: 10 disparos se oyeron.

Finalmente, fuentes policiales indicaron que el joven no portaba documentación, por lo que aún no ha sido identificado; además, los vecinos indicaron que no el occiso no es del barrio.

