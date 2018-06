Mientras el país estaba paralizado por el partido de Perú vs. Francia, el hampa no daba tregua. Alrededor de las 10:30 de la mañana, tres delincuentes interceptaron un vehículo que llevaba cajas de medicamentos en la avenida Prolongación Defensores del Morro (ex Huaylas), en Chorrillos .

El jefe de la división territorial policial N°2, Coronel Pérez, reveló que un policía motorizado de las Águilas Negras notó movimientos extraños de los trabajadores a cuatro cuadras antes de llegar a la ex fábrica de Lucchetti y supo que estaba en lo cierto cuando se comunicó con ellos por señas.

La persona de la cabina y otros más estaban inmovilizadas, por lo que el agente decidió intervenir. Los delincuentes se dieron cuenta y abrieron una balacera hasta huir dentro de la furgoneta.

En un intento por detenerlos, el policía disparó a las llantas y logró su cometido. Los delincuentes salieron despavoridos hacia distintas direcciones. Uno de ellos fue capturado escondido detrás de unos arbustos en los Pantanos de Villa.

El hampón fue identificado como Cristian Andrés Castro Vallejo dos ingresos al penal por el delito de robo agravado en el 1998 y 2012. La mercadería de Química Suiza se recuperó en su integridad.