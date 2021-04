En Chorrillos, desde el último lunes, decenas de personas decenas de personas comenzaron a instalarse en un sector del Morro Solar, una zona que es zona intangible desde 1977 y declarado un monumento histórico desde 1986. Hasta el momento, estas personas, entre las que figuran niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, sostienen que no son traficantes de terrenos.

En declaraciones a Canal N, una de las ciudadanas que ha invadido el Morro Solar, de nombre Johanna, señaló que las personas que han instalado viviendas improvisadas en áreas colindantes con la playa La Chira y el espolón de Marcavilca, vivían en cuartos alquilados en el distrito de Chorrillos, pero que debido al actual contexto de pandemia no pudieron cumplir con los pagos y fueron desalojados.

“La gente vino poco a poco no es que todos [al mismo tiempo]. Somos vecinos de acá de Chorrillos. La gran mayoría acá somos madres solteras, personas que vivíamos en cuartos alquilados, padres solteros. Somos personas pobres y necesitamos, y por esta pandemia por falta de dinero y trabajo nos botaron de los cuartos y no tenemos donde ir. No podemos quedarnos en la calle. Por eso nos hemos reubicado por acá. Yo creo que los señores que han venido es por la necesidad”, dijo.

Chorrillos: “No es que venimos acá con traficantes, acá nadie cobra” señala invasora que ocupa espacio del Morro Solar

“Yo vivía en San Genaro. En un cuarto alquilado y me botaron. Tengo hijos pequeños y estoy en carpa. Soy madre soltera y no tengo donde caerme muerta. Acá no somos delincuentes, somo personas humildes. No es que venimos acá con traficantes, acá nadie cobra, todos vinieron por su propio voluntad”, agregó.

Canal N informó que un patrullero de la Policía Nacional del Perú (PNP) continúa en la zona, y algunos agentes de Serenazgo de Chorrillos.

Pronunciamientos

Ayer en conferencia de prensa, el ministro del Interior, José Elice, exhortó a las personas que invadieron la zona intangible del Morro Solar, a retirarse de la zona, ya que, de lo contrario, “se aplicará la ley”.

Por su parte, la Municipalidad de Chorrillos informó que viene desplegando “todos los mecanismos que la ley le otorga para el ordenamiento y restablecimiento del principio de autoridad en dicho espacio”.

Asimismo, invocó a las personas que vienen ocupando dichas áreas intangibles a que “depongan su actitud”. La comuna también reafirmó su compromiso por la defensa del patrimonio cultural de Chorrillos de acuerdo a las “leyes de la República que lo protegen”.

En declaraciones a El Comercio, la ministra de Vivienda, Solangel Fernández, sostuvo que el Ministerio de Cultura y la Policía Nacional coordinan el retiro de estas personas.

Vale recordar que a finales de marzo, el Ministerio de Cultura recuperó un área aledaña, la Zona Arqueológica Armatambo–Morro Solar, en la que se retiró medio centenar de estructuras instaladas ilegalmente con madera, plástico y malla.

