Si vives en Chorrillos sabes que estos días son de fiesta. Desde poco antes de la víspera, la gente ya está en las calles, se venden golosinas, prendas de vestir, todo tipo de comida (ceviche y pescadito frito), y mucha cerveza, como chicha de jora. Es un clásico para los chorrillanos, para los limeños y no faltan los turistas que llegan a la playa Pescadores para ver el paseo del santo en lancha, un ritual que reúne a cientos de personas. Hoy, en plena cuarentena, nada fue igual. “Triste todo”, dice una señora que vende mariscos, mientras contempla a los niños -con mascarillas- jugar alrededor de San Pedro, el santo patrono de los pescadores.

Chorrillos sin fiesta, pero con fe

En el Día de San Pedro y el 197 Aniversario de José Olaya, la playa Pescadores recibió algunos pocos visitantes, algunos con máscaras y otros sin ella. Mientras llegaba la pesca del día, familias enteras jugaban en el mar, o en la arena, compraban manzanas acarameladas y un grupo de venezolanos ofrecía chocolate y café, con esa voz cálida y alegría que parece inagotable en ellos.

La venta de pescado estuvo buena. (Foto: Esther Vargas)

Antes de entregarse a la diversión de mar y arena, y hasta cometas, la gente acudió a la imagen de San Pedro, rodeada de ofrendas florales. Dice un pescador que ‘San Pedrito’ no salió a pescar como siempre, aunque le dieron la vueltecita allí en el muelle.

MIRA Conoce más sobre el primer Plesiosaurio de nuestro país que fue hallado en el Morro Solar de Chorrillos

Algunos vecinos pensaron que el santo, contra viento, marea y coronavirus, haría la ‘milagrosa pesca’ debido a que hasta el mediodía se creía que habría una ceremonia por San Pedro y Olaya. Pero el alcalde Miyashiro (hijo) acabó por recuperar el sentido común y canceló todo para evitar aglomeraciones. En el monumento a Olaya, en pleno malecón, se distinguían los arreglos florales en homenaje al mártir de la lucha por la Independencia del Perú.

San Pedro es el santo patrón de los pescadores en el Perú. (Foto: Esther Vargas)

La presencia del Ejército y de la Policía Nacional es ya pasado. La gente se reúne sin miedo, como si el virus ya hubiera sido erradicado. El distanciamiento social ya no es parte del día a día: hay parejas abrazadas, familias juntitas, amigos que se encuentran y se olvidan de las reglas. La mascarilla está y no está, a veces parece una brevísima chalina para el cuello. No es raro que te tropieces con alguien al bajar a la playa, pues ya pocos respetan las normas.

“A Chorrillos hoy le falta trago”, murmuraba un viejo chorrillano mientras divisa el mar, desde el muelle. Una sensación rara de tristeza para los nostálgicos, resignación para los que han vivido tiempos peores, y una esperanza para los que saben que todo pasa, hasta esta incertidumbre.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR