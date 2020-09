Una joven, identificada como Alison Peláez (21), denunció este martes que a un mes de ser embestida por una camioneta, no consigue justicia. Así lo informó el programa ‘Al estilo de Juliana’.

De acuerdo con el citado informe, la agraviada iba a bordo de su moto lineal, que era su herramienta de trabajo para repartir postres, cuando fue embestida por una camioneta en la avenida Fernando Terán, en Chorrillos.

Detalló que la conductora de la unidad, identificada como Carmen Salas Jiménez, solo atinó a subir la luna de su vehículo, mientras ella pedía ayuda.

“Nunca se me acercó, ni siquiera a pedirme disculpas. Le decían que ponga la camioneta en neutro porque ella seguía acelerando. Lo único que hizo fue mover la cabeza, subir la luna y ubicarse en el otro asiento para que nadie le vea la cara”, declaró la joven.

La víctima del accidente pide justicia a un mes de sucedido el hecho, debido a que recién accedió a las imágenes de la cámara de seguridad. Añadió que debido a lo ocurrido no puede trabajar.

“Lo que yo quiero es que me reconozca mi moto y todo el tiempo que no he estado trabajando”, agregó.

Personal periodístico del programa se acercó a la vivienda de Carmen Salas Jiménez para obtener respuesta a la denuncia, pero le indicaron que en el inmueble solo vive la madre de la denunciada.

