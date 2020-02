Una preocupada madre mostró con gritos su desacuerdo con que su hijo de 18 años se case con su joven enamorada de la misma edad. De esa manera buscó impedir que ambos unan sus vidas en un matrimonio civil comunitario organizado en Chorrillos.

En el vídeo difundido por el noticiero 24 horas, la madre del joven le recrimina a su hijo mientras es acompañada por dos agentes de seguridad de la zona. “¿Mayor de edad? Recién has cumplido 18 años, no sabes la enfermedad que tengo y lo que me estás causando”.

La mujer al ver a los jóvenes decididos, pide que llamen a la madre de la novia porque asegura que tampoco estaba enterada del matrimonio. “¡18 años tiene! Márcale a su mamá, dile que la tengo acá”.

La angustiada madre indicó que su hijo no tiene estudios y que la muchacha dejó sus estudios para escaparse con su novio. “¿Qué mayor de edad, señor? Recién ha cumplido 18 años, mi hijo también. Se están casando porque ellos dos se han escapado, sin autorización de nosotros, sin permiso. ¡No son nada, ni una carrera tienes! ¿Qué le vas a dar en la vida a ella? ¡Tú también! Has dejado tus estudios por casarte”.