Tras el asesinato de un hombre a una cuadra de la comisaría San Genaro, en Chorrillos, la Policía Nacional capturó al autor del crimen y logró que este confesara su delito.

La víctima, identificado como Ronald Hiraola Mejia, fue asesinado de 6 balazos por German Avilét Ramos, de nacionalidad venezolana.

Tras ser capturado, German Ramos confesó haber ingresado al Perú de forma irregular y reveló detalles del ‘encargo’ que le mandaron a hacer.

“Le disparé 6 balas a un sujeto, (no se) a qué se dedicaba. El arma me la dieron los que me contrataron... me iban a pagar 3,500 soles y mandaron a un ‘pata’ conmigo que señaló a la víctima”, indicó el asesino confeso.

“Yo nunca lo vigilé, fui de frente... (iba) en una moto lineal pero yo era el ‘parrillero’ (el que va atrás), le disparé en el pecho creo”, agregó el sicario.

El caso

De acuerdo con el noticiero América Noticias, antes del ataque a balazos, Ronald Hiraola Mejia había acudido a un local comercial, situado en la cuadra 10 de la avenida Principal donde trabaja su esposa. “Él me viene a recoger en la noche porque es muy peligroso por más que esté cerca a la comisaría”, contó la pareja de Ronald.

Sin embargo, según testigos, dos sujetos a bordo de una moto bajaron y dispararon directamente contra la víctima. “Ha estado esperándome que yo salga de trabajar para irnos a la casa. Ha pasado una moto, le ha disparado pese a que estamos a una cuadra de la comisaría”, agregó la esposa.

