Joven se enfrenta a delincuentes armados y frustra robo a un minimarket de Chorrillos [VIDEO]

Llegó a la bodega para comprar una gaseosa, pero el destino lo puso ahí para frustrar el robo de la tienda. De acuerdo a información de América Noticias, un valiente joven, quien prefirió no ser identificado, se enfrentó la noche del miércoles a delincuentes armados en Chorrillos.

Según los primeros informes, el muchacho estaba en el lugar para comprar una bebida gaseosa para calmar su sed; sin embargo, se vio sorprendido por dos sujetos que con arma en mano se disponían a asaltar a los dueños de la bodega y a él.

"Después le pido la 'gacela' a la señora. La señora me entrega la gaseosa. Cuando me estoy retirando, aparecen dos sujetos armados dispuestos a dispararme para robarme mis cosas. Yo ya estaba saliendo, cuando ellos se acercaron. Me dijeron que me quedara parado o sino me mataban", señala.

Al notar que la pistola de un delincuente se trabó y que el otro estaba desarmado, el joven se negó en todo momento a entregar sus pertenencias y los enfrentó. "Les dije que no les iba dar nada", asevera.

Luego de forcejear con los sujetos, el muchacho los encara y hace que salgan huyendo de la bodega.

Los vecinos del lugar hicieron un llamado a las autoridades, señalando que este tipo de delitos son habituales en la zona.

TE PUEDE INTERESAR ESTE VIDEO