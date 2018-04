Un joven identificado como Eduardo Salas Fernández asesinó a cuchilladas a su pareja en su casa ubicada en la calle Los Compositores, en el distrito de Chorrillos , informó América TV.

Todo ocurrió cuando Eduardo citó en su casa a Karla Soraya Salcedo Enriquez, una estudiante de ingeniería ambiental. Allí la atacó con un cuchillo y le provocó cortes profundos en el cuello, cabeza y espalda.

El joven se quedó al lado del cadáver de la joven y esperó a la Policía para confesar el crimen. Agentes de la Policía llegaron y lo trasladaron a la Dipincri de Chorrillos donde se investiga el caso.

“Él la ha acuchillado y golpeado. Esto es feminicidio. Lo único que quiero es justicia para mi hija. Así lo metan 30 o 40 años no me devolverá a mi hija. Él es su enamorado, hace más de un año que salían juntos. Estudiaban y trabajaban. Mi hija ya no quería estar con él”, contó Betty Enriquez, madre de la víctima.