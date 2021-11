La Policía Nacional del Perú (PNP) identificó el cuerpo hallado el último fin de semana en dos bolsas negras en la playa La Chira, en el distrito de Chorrillos. Se trata de Wendy Celerico Rivera (24), estudiante de contabilidad que trabajaba como seguridad en un mercado del distrito.

De acuerdo a América Noticias, la joven fue asesinada de un disparo. Luego la pusieron en bolsas y la arrojaron a un agujero de 12 metros de profundidad en la playa La Chira.

ENVÍAN MENSAJES DESDE SU CELULAR

Tras el hallazgo y posterior identificación del cuerpo de Wendy, sus familiares llegaron a la morgue de Lima para retirarlo y darle cristiana sepultura. Sin embargo, ellos denuncian que vienen recibiendo mensajes desde el celular de la víctima, donde supuestamente ella confirma encontrarse “bien”.

La madre de la joven, Silvana Rivera, sostiene que hasta ayer -día en que retiraron el cuerpo de Wendy de la morgue- recibieron un mensaje desde su celular.

“Paran escribiendo de su celular ‘que estoy bien’, ‘dile a mi mamá que ya voy a ir a visitarlos’, ‘que he conocido a un amigo’. Yo conozco su letra, alguien tiene su celular”, señaló Silvana a Latina.

Indicó que el último mensaje llegó ayer a las 12 del mediodía, donde decía: “‘Ya sé que todo es difícil, al final no es así, te mandaré audio, pero después espero que entiendan que quiero hacer mi vida aparte”'.

SOSPECHAN DE EXPAREJA

La familia de la joven sospecha de su expareja Andy Villanueva, quien insistía en retomar la relación con Wendy, pese a que ella se había negado en reiteradas ocasiones.

“Él venía a mi casa rogándole a mi hija. Yo le decía que mi hija quería estar sola. Insistía, venía a mi casa. Yo no le creía. Mi hija lo bloqueaba. Se compraba otro chip, de vuelta la llamaba. Han estado poco tiempo. En octubre vivieron una semana. Mi hija lo dejó”, detalló.

Añadió que Andy Villanueva incluso los siguió hasta la morgue y acudió al velorio de la estudiante de contabilidad. “Para agachado, no habla nada. Le pregunté: ‘¿qué le has hecho a mi hija? Me dice: no sé, no sé”.

PIDEN GARANTÍAS

A raíz de los mensajes que reciben del celular de Wendy, la familia pide garantías para su vida, pues no saben quién podría tener las pertenencias personales de la joven.

“Todavía no encontramos el celular, ni su tarjeta de ahorros ni su DNI. No sé quién lo tiene. Necesito que capturen al asesino. ¿Quién es el asesino? ¿Cómo le van a hacer eso a mi hija? Mi hija era trabajadora”, señaló.

“Queremos garantías, porque mucho nos persiguen. Todos los mensajes (están llegando) al grupo (de chat) que tenemos de la familia”, añadió.

