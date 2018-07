Atemorizada y sin saber qué hacer, así se encuentra Cori Salgado, una cantante venezolana que sufre el acoso y amenazas por parte de su ex pareja, quien hasta ahora no acepta el fin de la relación que tuvieron.



La agraviada contó a América Noticias que José Franco Aguilar la hostiga para que vuelvan a ser enamorados, incluso le manda mensajes de texto donde le asegura que no parará hasta destruirla.



“Me ha mandado mensajes en los que dice que no va a parar hasta destruirme. Eso ya es un poco intenso, entonces no puedo estar tranquila porque me sigue a todas partes, incluso ronda por acá en Chorrillos”, dijo la consternada mujer.



Entre los mensajes que el acusado le envía a la madre de familia, hay algunos subidos de tono donde la insulta e incluso la chantajea con una deportación hacia su país.



“Ahora sí vas a conocer mi lado malo. Voy a hacer que me pidas perdón de rodillas por las lágrimas que me hiciste derramar, veneca”, se lee en uno de los tantos mensajes.



El sujeto afirma que la denunciará ante la policía para que la expulsen del Perú.



“Tener problemas con la policía va a manchar tus antecedentes y ahora que salió la ley que va a deportar extranjeros que tengan problemas con la ley, quien perderá más serás tú, yo no”, indica uno de los textos.