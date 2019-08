Denuncian agresión a escolar por parte de sus compañeras de colegio en Chorrillos 

Una madre de familia denunció que su hija, de 15 años, fue agredida por dos alumnas de la Institución Educativa Brígida Silva de Ochoa, ubicada en Chorrillos. Este hecho ocurrió el último martes en los exteriores del colegio.

La mujer señaló que su hija está siendo evaluada por un neurocirujano debido a los fuertes golpes que recibió en la cabeza por parte de sus agresoras.

“Las alumnas fueron muy agresivas, no respetaron a los profesores ni a los padres de familia que trataban de separarlas. Antes de vacaciones, mi hija recibió amenazas que iba a ser golpeada afuera del colegio”, afirmó la madre de familia a ATV+.

Además, remarcó que, tras la agresión, el director del colegio le informó que la escolar que golpeó a su hija “tendría problemas psicológicos”. También le indicó que el caso sería reportado a la UGEL y a la plataforma web ‘SíseVe’, implementada por el Ministerio de Educación para registrar casos de violencia escolar.

“En el colegio me dijeron que la niña (agresora) tiene un problema psicológico y que tiende a deprimirse. Ahora último le han hecho firmar una incidencia y que eso iba a pasar por la UGEL, luego será reportado a SíseVe”, indicó.

“El psicólogo del colegio me dijo que ella ha estado recibiendo ayuda psicológica. También me dijeron que la madre firmó un compromiso señalando que su hija ya no volvería a cometer esta incidencia, pero volvió a suceder”, agregó.

Insta apoyo del Minedu

La progenitora pidió apoyo al Ministerio de Educación ( Minedu) debido a que teme que su menor hija vuelva a ser agredida por parte de sus compañeras. La madre estaría evaluando cambiarla de centro educativo.

“Yo no sé qué hacer, como yo se lo dije al director, a mí quién me brinda la seguridad que mi hija no vuelva a ser agredida por esa alumna o por otras. Ella está mandando a sus amigas, quienes por el messenger están amenazando a mis hijas. Han subido el video de la agresión y están insultando a mi hija a través de las redes sociales. También están que le hacen ‘memes’ a la profesora que intervino en la separación de la pelea”, finalizó.

Cifras

Según cifras de la plataforma SíseVe contra la Violencia Escolar del Ministerio de Educación (Minedu), se han registrado 29.527 de estos casos en todo el país. La estadística corresponde desde setiembre de 2013 al 31 de mayo de este año.

Del total de estas denuncias, 10.859 comprenden hechos ocurridos en colegios públicos y privados de Lima Metropolitana. Para reportar un caso de bullying puede ingresar AQUÍ.