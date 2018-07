Un sujeto en presunto estado de ebriedad fue capturado por los vecinos de la primera cuadra de la avenida Miguel Iglesias del distrito de Chorrillos cuando este intentaba abusar de una menor de edad con habilidades especiales.

Uno de ellos, señaló que al escuchar los gritos de la escolar, no dudó en salvarla con la ayuda de otras personas.

“Salí corriendo para ver qué pasaba y el sujeto tenía a la niña arrinconada contra la pared y estaba intentando alzarle la falda. Entonces con un vecino que pasaba lo detuvimos”, señaló Christian Basurto , vecino de la zona.

La escolar retornaba a su vivienda cuando fue retenida por este sujeto identificado como Simón Antonio Lipe Lipe , de 55 años . La menor indicó que se percató que este hombre la seguía y a pesar que trató de acelerar el paso e ingresó a una quinta del lugar para pedir ayuda, el acusado la detuvo y la empujó contra la pared.

“El señor me ha estado molestando, no me dejaba pasar y me levantaba la falda”, señaló el mismo vecino, quien tuvo la oportunidad de conversar con la menor.

Inmediatamente, las personas que salvaron a la víctima, llamaron a los efectivos policiales. Este sujeto pasó a delegación de la DEPINCRI de Barranco-Chorrillos , que investiga el caso.

A la vez, señalaron que este Simón Lipe tiene 5 antecedentes policiales por robo agravado e incluso ha estado preso en el penal de Lurigancho .