Una mujer sobrevivió tras caer de la azotea del condominio donde reside en la Av. Guardia Civil, en el distrito de Chorrillos. El fuerte impacto alarmó a los vecinos, quienes dieron aviso a los bomberos para el rescate y atención de la fémina.

“Yo he estado acá afuera y hemos escuchado un ruido como si se reventara una llanta. Salgo a mirar y el señor del departamento 104 me dice ‘llama a los bomberos’”, contó una amiga de la víctima a América Noticias. “Consiente la han llevado, pero no sabemos su situación”, añadió.

En las imágenes difundidas se observa a la mujer caminar por la orilla de la azotea, por lo que -según el matinal- no se descarta que ella se haya lanzado del edificio.

Mujer cae de azotea de edificio y sobrevive https://www.americatv.com.pe/noticias/

“Dentro de lo que ha dicho es que ella se quería matar, que estaba cansada. Ella viene sufriendo enfermedades hace tiempo, pero no son graves, son males que lleva con ella”, comentó la vecina de la víctima a Buenos Días Perú.

“Arriba en la azotea tenemos videos y se ve que sube por la torre. Camina y en la parte donde han colgado cordeles es donde se ha trepado. De ahí no se ve más”, añadió.

La mujer -de quien se mantiene en reserva su identidad- sobrevivió debido a que un auto amortiguó su caída. “Es una persona muy buena, muy amable, muy bromista. De verdad a mí me ha dolido mucho que haya pasado esto porque es mi amiga y hemos jugado mucho con ella”, lamentó su vecina.

“Su familia si la cuida, solo que a veces la misma edad nos conlleva a pensar que somos una carga. Pero no, su familia, sus hijos si lo ven, sus nietos, todos”, precisó. La Policía investiga el caso.

