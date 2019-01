Chorrillos: Alcalde se pronuncia sobre caso de niña atacada por ameba ‘come cerebros’

Augusto Miyashiro, alcalde de Chorrillos, se pronunció respecto al caso de la niña de 10 años que resultó infectada por la ameba ‘comecerebros’ luego de acudir a una fiesta infantil realizada el pasado 16 de diciembre en el Centro Cultural Deportivo Lima .

La autoridad edil informó que la comuna recibió el jueves una notificación de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) que recomendaba la clausura temporal de las piscinas “por no contar con la aprobación de proyectos de piscina de la DIRIS”.

Precisó que en el documento revela que existen cerca de 18 observaciones que califican a la piscina como no apta para el público.

“Dentro de ese informe se encuentra que hay una serie de irregularidades, no cumple con la normativa para ser considerada una piscina apta para ser abierta al público. Dentro de ellas está la del suministro del agua porque estas son extraídas de un pozo. Asimismo, el reboce de las conexiones al desagüe no cumple con la norma. Hay como cerca de 18 observaciones que no cumple como piscina saludable”, refirió para América Noticias.

Por su parte, Julio Sánchez, representante legal del Centro Cultural Deportivo Lima, aclaró que el establecimiento utiliza agua subterránea que es tratada e inclusive ha sido sometida a exámenes de laboratorio.

Señaló que no se reúnen con el padre de la menor están a la espera de los resultados que entregue la Digesa.

“Nosotros utilizamos un agua tratada. Inclusive hacemos exámenes de laboratorios. El cuerpo [microorganismo] que ha ingresado al cuerpo de la niña, hipotéticamente hablando, es un elemento que se encuentra en un agua empozada, y en una piscina el agua jamás es empozada. El agua recircula”, precisó.

“La Digesa ha hecho observaciones que tenemos que arreglar las canaletas, los pasamanos. Cosas materiales porque técnicamente el agua estaba bien”, añadió Sánchez.

El padre de la menor indicó que su hija fue atacada por el microorganismo luego de estar en la piscina del mencionado establecimiento. La menor ahora permanece en la unidad de ciudadanos intermedios al presentar mejoría.