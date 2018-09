El ex funcionario de la Municipalidad de San Juan de Miraflores , Wilfredo Alayo, fue intervenido por los agentes policiales de la comisaría de Pamplona Alta por conducir en estado de ebriedad.

El ex gerente de Desarrollo Humano tras ser intervenido se negó en todo momento pasar por el examen de alcoholemia, por tal razón fue trasladado a la comisaría del distrito, donde empezó a amenazar en todo momento a los agentes policiales, según el informe de Canal N.

“Yo no sé quién es usted, caballero. Yo no sé quién se cree usted, ah. Usted nos falta el respeto cuando lo intervienen y dice que nos va a sacar porque conoce al mayor”, exclamaba uno de los policías, mientras que el ex funcionario respondía lo siguiente: “Eso sí lo he dicho y te digo aquí de nuevo conozco al mayor León”.

Tras la insistencia de los agentes, Alayo llegó a pasar el examen de dosaje etílico, el cual dio positivo. Sin embargo, para el ex funcionario el resultado no representa ninguna infracción. “Ha salido positivo, pero no he tomado casi nada”, indicó.

Asimismo, según el informe, en el vehículo de Wilfredo Alayo estaba acompañado de su hija Alejandra Alayo, candidata al sillón municipal de San Juan de Miraflores, quien evitó declarar a los medios.

Cabe señalar que, este ex funcionario fue condenado en el 2017 a cinco años de prisión suspendida por el delito de corrupción e inhabilitado de cargos públicos por 3 años y ahora podría quedar sin licencia de conducir.