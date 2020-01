José Antonio Bonilla Capcha, chofer de la empresa de transportes Cruz del Sur, señaló que el accidente ocurrido esta madrugada en el kilómetro 572 de la Panamericana Sur (Arequipa), que deja hasta el momento 16 muertos, se originó por una falla mecánica del bus.

En un video mostrado por Latina, el conductor explicó, ante la Policía Nacional, que trató de activar el retardador del bus, pero este no respondió y que, por tanto, tampoco funcionó el freno.

“Reduzco la velocidad, reduzco los cambios de marcha y activo el retardador. Al momento que activo el retardador, reduzco la marcha, los cambios, y el retardador no se activa”, expresó Bonilla Capcha. “(El bus) empieza a tomar más velocidad, yo activo el retardador, no responde, el freno no responde, para eso el bus ya paso los 90 kilómetros por hora”, indicó.

Sin embargo, el director gerente Cruz del Sur, Luis Ramírez, afirmó que el accidente de tránsito fue causado por un error del conductor, ya que el bus, según dijo, era nuevo.

Además, Martín Ojeda, abogado de la empresa de transporte interprovincial, aseguró que se determinó, a través de un control de velocidad por GPS, que el chofer manejaba a más de 90 kilómetros por hora en el momento del accidente.