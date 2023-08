El 21 de febrero de este año, el gobierno de Chile emitió un decreto a través del cual disponía que, por un plazo de 90 días, las Fuerzas Armadas y del Orden resguarden sus fronteras con Perú y Bolivia en Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Además, ordenaba que se les cierren las puertas a todos los indocumentados que quisieran entrar a su país. Al principio, la medida pareció extrema, casi inhumana atendiendo la crisis político-migratoria que se vive en la región. Meses después, sin embargo, sobre todo ahora que se conoce de la existencia de la banda criminal El Tren de Aragua instalada en toda América Latina, se comprende la decisión.

“En su proceso de expansión, Chile ha sido uno de los países más atractivos para el Tren de Aragua”, nos asegura Ronna Rísquez, autora del libro El Tren de Aragua, la banda que revoluciona el crimen organizado en América Latina, en una conversación con Perú21. “Chile es el país con mayor presencia o ha sido el país con mayor presencia del Tren de Aragua después de Venezuela en la región”, agrega. Desde su perspectiva, esto se debe a que “Chile no había sido nunca un país que se caracterice por tener una gran presencia de grupos criminales, por una actividad delictiva poderosa, sino todo lo contrario”.

“Encuentran en Chile un país virgen en materia delictiva. No digo que no hubiera delitos, que no hubiera grupos armados. Los ha habido. Pero en la cantidad y en la forma que operan en Brasil, en Colombia, no”, afirma.

OPORTUNISMO

Si bien Perú21 no puede determinar la fecha exacta en que se inició la internacionalización de esta sanguinaria banda delictiva, lo que queda claro es que 2017 fue trascendental, pues fue el año de mayor conflictividad política, social y económica en Venezuela.

Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2022 realizada en ese país, entre los años 2015 y 2022 salieron más de 5 millones de venezolanos a refugiarse en otros lugares del mundo. Y la mayoría optó por viajar hacia el sur del continente americano, que ofrecía facilidades por la cultura, el idioma y la distancia.

“No se trata de que la migración sea la responsable de la expansión del Tren de Aragua. Pero, en la medida que se dieron cuenta de que había una oportunidad de ‘negocios’ en la migración, los delincuentes tomaron ventajas para sus actividades ilícitas; y profundizaron en el tráfico de migrantes y en la trata de mujeres migrantes para explotación sexual”, sostiene Rísquez. “El Tren de Aragua es oportunista y se mete en cualquier actividad ilícita que considere rentable”, dice.

Captura de Hernán David Landaeta Garlotti, alias ‘Satanás’ (25), integrante del Tren de Aragua, apodado así por la crueldad de sus crímenes. (FOTO: EFE)

Aunque Chile, oficialmente, reconoció la presencia del Tren de Aragua en 2022, las actividades de esta banda en ese país se iniciaron mucho antes. Varios de sus delincuentes se habían instalado en la frontera con Perú y con Bolivia, y estaban ligados al tráfico de ketamina, una sustancia que se usa como insumo para la elaboración del tusi o la ‘cocaína rosa’, que no era común en el sur de nuestro continente, pero sí muy popular entre los migrantes venezolanos.

Entre 2019 y 2020, las detenciones de ‘mulas’ venezolanas cargadas de ‘cocaína rosa’ se incrementaron considerablemente en Tarapacá. Y lo que también aumentó, por esos años, fue la tasa de homicidios.

El fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, da cuenta de que en 2020 en esa región hubo 18 asesinatos, y que en 2021 esta cifra subió a 51: casi se triplicó. La misma autoridad refiere que lo que también cambió fue la presencia de mujeres ejerciendo la prostitución en esa ciudad. Arancibia se ha convertido en el coordinador nacional de todas las investigaciones que estén relacionadas con la megabanda en Chile.

La policía de Chile realiza operativos para dar con los cabecillas de esta banda criminal internacional. (FOTO: EFE)

CABECILLA CON VISA

“Para derribar mitos: el principal líder del Tren de Aragua en el sur de nuestro continente no entró a Chile escondido. Primero lo hizo con una visa de turista en 2017 y después se le dio una temporaria en 2019″. Estas fueron las declaraciones que dio, en agosto de 2022, el subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, sobre la llegada a ese país de Carlos González Vaca, alias ‘Estrella’.

“Fue a fines de 2017 o inicios de 2018 cuando los cabecillas del Tren de Aragua enviaron a Carlos ‘Estrella’ González hacia Chile para dirigir las operaciones en ese país, siendo de los pocos miembros en regularizar su estancia”, resaltó, en su momento, el diario La Tercera.

Carlos González Vaca, sin embargo, es un nombre falso que usa alias ‘Estrella’, pero con el que consiguió pasaporte en su natal Venezuela, fue detenido en marzo de 2022, en la comuna de Quilpué, en Valparaíso. La fiscalía regional de Tarapacá lo señala como el cabecilla del Tren de Aragua en Chile y lo responsabiliza por los delitos de asociación ilícita, secuestro, tráfico de migrantes, trata de personas, secuestro extorsivo y lavado de dinero.

‘Estrella’ logró impregnar la sociedad chilena de escenas de terror: el 17 de abril de 2021 circuló un video en que se veía “en una habitación oscura un hombre joven amarrado a una silla. Su boca está cubierta por masking tape. La misma cinta —que usan los pintores para enmascarar muebles— rodea su cuerpo y mantiene adherida, a la altura de su estómago, una granada de mano. Alguien, de pie, sostiene una pistola Glock que apunta a su cabeza. De pronto cinco hombres se le acercan. Uno de ellos saca un cuchillo y le cearcena el dedo meñique de su mano derecha”, narra un registro policial.

Esa brutalidad también quedó registrada cuando, en mayo de este año, durante un operativo en la zona fronteriza de Arica contra miembros del Tren de Aragua, la Policía de Investigaciones (PDI) encontró los restos de dos personas que habían sido enterradas vivas y tapadas con concreto.

ULTIMÁTUM

La preocupación en Chile por el avance de las mafias extranjeras llevó a sus autoridades a desplegar a sus fuerzas armadas, en febrero de este año, a Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta para impedir el ingreso de migrantes ilegales procedentes del Perú y de Bolivia. Y a darles a los indocumentados un ultimátum para que abandonen su país.

“No vamos a permitir que la delincuencia se cuele a través de estos resquicios. A las bandas del crimen organizado las vamos a perseguir con todo el peso de la ley”, dijo, entonces, el mandatario Gabriel Boric.

Lo cierto es que aún estamos lejos de presenciar la desaparición del Tren de Aragua. Aunque ya se han dado pasos importantes para su anhelada extinción.

Datos

Un informe del Centro de Investigación Periodística de Chile (Ciper) en mayo de este año reveló que “en febrero de 2022 un informe de la PDI indicaba que 26 miembros del Tren de Aragua operaban en Chile. Ahora, la Fiscalía ya ha identificado a 350″.

De ellos, 123 están en la cárcel. Unos 40 pertenecen a la célula Los Gallegos.