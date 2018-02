Chifa Asia: 'Negrito' apareció y animalista no lo devolverá hasta fin de investigaciones [VIDEO]

Desde que lo acusaron falsamente de vender carne de perro en el chifa Asia , el ciudadano chino Liu Xinhuan no se ha cansado de pedir que le regresen a su mascota Negrito que transportaba en su camioneta junto a la carne de res y por lo que se generó toda la histeria colectiva.

Pero, ¿quién tiene a Negrito? La mascota se encuentra al cuidado de Sonia Córdova, miembro de la Comisión de Estudio de los Derechos de los Animales del Colegio de Abogados de Lima.

La animalista reveló al programa 'Todo se sabe' que el perrito fue entregado por la Fiscalía para que sea cuidado mientras duren las pesquisas.

"Nosotros no hemos arrebatado ni quitado al señor Liu, el can. El can nos fue dado a solicitud de la comisión que yo represento a efectos de proteger su bienestar físico y emocional. El fiscal accede a nuestro pedido mientras duren las investigaciones preliminares", contó Sonia Córdova.

La abogada y activista también mostró un video donde se ve a Negrito en buen estado de salud y contento, disfrutando del cariño de su cuidadora interina. "Nosotros ejercemos la custodia hasta que finalicen las investigaciones", agregó.