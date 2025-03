Niño se debate entre la vida y la muerte tras choque múltiple en Chancay

Un trágico accidente en el kilómetro 77 de la Panamericana Norte, en Chancay, dejó un saldo de seis personas fallecidas la noche del jueves 27 de febrero. Entre las víctimas se encontraban la madre y los hermanos de un menor de seis años. Si bien logró sobrevivir al impacto, el pequeño se encuentra gravemente herido y necesita atención especializada con urgencia.

La tía del niño, Carmen Cabrera Riega, denunció a RPP que había solicitado ayuda a las autoridades de salud para agilizar su traslado al Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña, pero no había recibido respuesta.

A pesar de que el Hospital de Chancay ha catalogado su situación como emergencia, el centro de salud limeño alega no tener camas disponibles.

El menor, identificado con las iniciales T. B. C. C., viajaba en la miniván que chocó contra dos tráileres, perdiendo a toda su familia en el siniestro. Su padre, Victor Chacaltana, quien no viajaba con ellos, ahora lo acompaña en el hospital mientras enfrenta la angustia de su grave estado de salud.

El niño presenta politraumatismo, neumotórax izquierdo y una fractura ileopúbica derecha. Actualmente, recibe tratamiento con medicamentos, pero necesita ser atendido en las especialidades de traumatología pediátrica y cirugía de tórax del INSN de Breña.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO