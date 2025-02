Chancay: Profesora que lleva cuatro días desaparecida fue vista por reciclador

Piden redoblar búsqueda. La profesora de 42 años Patricia Liberto Salcedo, quien salió el viernes por sus propios medios del bus Cruz del Norte, que cayó al río tras desplomarse el puente de Chancay, fue vista por última vez la madrugada del domingo cerca de la entrada del distrito de Aucallama, provincia de Huaral, región Lima.

Así lo contó su hermano Marcos Liberto a Perú21, tras detallar que Patricia fue ubicada por el reciclador con un polo verde, short jean azul y descalza, la misma vestimenta (aunque sin zapatillas) con la que escapó del ómnibus siniestrado.

"Alrededor de las 4 de la mañana de ayer un reciclador vio a mi hermana cerca de la entrada a Aucallama y la Panamericana Norte, a 10 minutos en carro del lugar del accidente. Estaba descalza, caminando desorientada, con su polo verde y repetía: '¡el bus, el bus!'. Cuando el reciclador quiso acercarse, ella se metió a las chacras", narró su hermana Marcos.

Enterados de ello, la familia salió en busca de la profesora de primaria en dos patrulleros, uno de la Comisaríaa de Huaral y otro de la Comisaría de Aucallama, pero no encontró ni sus rastros. "Voy a intentar reunirme con el alcalde, para que me dé apoyo con las cámaras, para ver si mi hermana está a salvo allí, y a las personas particulares que tienen cámaras en el lugar, les pido que me ayuden", detalló,

Marcos exhortó a las autoridades, tales como la Policía Nacional, Municipalidad de Chancay, rescatistas y los residentes del lugar a continuar con la búsqueda de su hermana, quies es madre de familia de una adolescente de 15 años, y de acuerdo a los primeros rescatistas salió del bus completamente ilesa, aunque sí desorientada.

"El accidente ha sido el viernes a la medianoche. Temo que no esté comiendo. Hoy empezamos el cuarto día, temo que pueda desvanecerse y desmayarse, pues no estaría comiendo desde ese día. Pido que me apoyen en la búsqueda en la zona de Aucallama, es un pedido de corazón, mi famila está pasando mucho dolor, que no cesen en su búsqueda por encontrarla, Pido a la empresa que me contacte para que me dé ayuda verdadera, no de palabra", finalizó Marcos.

Las personas que sepan algo de Patricia Liberto Salcedo pueden comunicarse al teléfono 965 238 898 o llamar a la comisaría más cercana de su jurisdicción.

