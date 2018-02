La captura de César Alva en Ica no solo llevó a la confesión de él mismo como autor del horrendo crimen de una menor de 11 años en San Juan de Lurigancho , sino que también permitió saber sobre otros caso similiar al que sometió a una niña en el 2016.

Una pequeña de 11 años rompió en llanto en cuanto vio en la televisión el rostro del 'monstruo de la bicicleta', que también habría intentado captarla. En cuestión de minutos, la menor contó lo sucedido a su madre en 2016.

La niña dio su testimonio a la Policía para que este se convierta en un elemento de convicción que permitió la detención preliminar de 72 horas del asesino confeso.

"Él me saludó, el señor de la bici, era la primera vez que lo veía. Me saludó por mi nombre. Me dijo que en la otra esquina se le había caído su tornillo, me dijo que suba y lo ayudé a buscarlo, y me dijo que me quería llevar a su casa para que juegue con su hermana, entonces me subí", relata la pequeña.

Mientras iba en la bicicleta con Alva, la menor se cruzó con un miembro de seguridad de su colegio, al que saludó y —según su versión— este puso al depravado nervioso y le pidió que baje de la bicicleta.

"Yo saludé al señor y me dijo 'hola' y (Alva) me preguntó: '¿Quién es él?' Le dije: 'es un seguridad de mi colegio', entonces yo le dije que me baje y me bajé", explica en su testimonio.

En conversación con Canal N, el agente de seguridad del colegio especificó que en cuanto vio a la niña con un desconocido procedió a aplicar el protocolo que emplean en la escuela de no permitir que los niños se vayan con desconocidos. Fue esta reacción la que impidió que Alva captara a la menor.