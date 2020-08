El candidato presidencial de Alianza para el Progreso, César Acuña, se quejó ante sus seguidores en Moyobamba que existe una campaña en su contra que lo quiere excluir de la contienda porque "es provinciano" y "no sabe hablar" correctamente.

"En Lima dicen: ¿Cómo que un provinciano va ser presidente?, ¿cómo va a ser presidente este señor que no sabe ni hablar? (…) Me hacen bullying. Lo que queremos es salvar a este país", dijo en un discurso desde dicha ciudad, en la región San Martín.

"No hablaré bien, pero sí sé trabajar, sé hacer mucho en esta vida. Voy a seguir hablando igualito que ustedes. Me hacen bullying por no hablar bien, como si para gobernar hay que hablar [sic]", continuó.

Para argumentar su poco talento para expresar sus ideas, el candidato argumentó la difícil situación económica que le tocó vivir de niño. "Fui pobre pues, no tuve maestro que me enseñara a hablar (…) mejor que no tuve maestro para que no me enseñe a hablar bonito, derrepente me enseñaban a engañar", comentó.

Tras sus polémicas declaraciones, el candidato dio inicio a explicar sus propuestas de gobierno, entre ellas otorgar el 6$ del PBI al presupuesto de Educación.

"Queremos un nuevo camino para mis niños. Tienen que estudiar más que César Acuña. Si estudian más, serán mejor que Acuña", indicó.

César Acuña continúa su gira por el norte del país en medio de un silencio con los medios de comunicación. El candidato de APP se niega a responder de las acusaciones de plagio que pesan en su contra y sobre la citación que le hizo el Tribunal de Honor del Pacto Ético.