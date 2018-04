Un sujeto aprovechó su inofensiva apariencia para acercarse a una joven y amenazarla con un cuchillo para realizarle tocamientos indebidos e intentar violarla. El hecho ocurrió en el jirón García Naranjo, en el Cercado de Lima .

El despreciable sujeto fue identificado como Anderson Gutiérrez Cunyas, conocido en el mundo del hampa como ‘El Kirki’, quien atacó a la estudiante de 19 años luego que esta saliera de su centro de estudios y cuando estaba a pocos metros de su casa.

“Primero me pidió un sol, y después me lanzó contra ese contenedor, y me agarró todo mi cuerpo, y me quiso violar”, contó la víctima entre lágrimas a América Noticias, notoriamente consternada por lo ocurrido.

Sin embargo, sus gritos alertaron a varios vecinos de la zona, que llamaron al 105. Agentes del grupo Terna Sur 1 y serenos del distrito llegaron rápidamente hasta el lugar y lograron rescatarla.

En un primer momento, el agresor negó las acusaciones en su contra. " Es mi amiga. Como he estado ‘haciendo hora’ le he hecho cosquillas para que se ría un poco (…) (¿La quisiste violar?) No, nada que ver. Le estaba diciendo: ‘¡Hola amiga! ¿Cómo estás? Te invito un refresco otro día’", señaló.

Gutiérrez Cunyas fue detenido por el personal policial y llevado a la Depincri de La Victoria, donde a ceptó los cargos en su contra y pidió perdón. Finalmente pasó a manos de la Fiscalía.